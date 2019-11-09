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Путин предложил создать правила общения искусственного разума и человека
Президент назвал важной темой дискуссию о социальных последствиях использования искусственного интеллекта
Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»

Президент Владимир Путин считает, что уже сейчас надо подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает корреспондент РБК. По его словам, это важно, потому что ИИ становится новым фактором общественного развития, а в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях его использования.

«Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

При этом глава государства особо отметил, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. «Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.

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По мнению президента, именно технологии искусственного интеллекта помогут «избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, а также кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур». От ИИ, по словам Путина, зависит создание комфортных и безопасных городов, качественной и доступной медицины, надежной транспортной системы и обороноспособности страны.

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В свою очередь вице-премьер Максим Акимов отметил, что законодательное регулирование в сфере искусственного интеллекта не должно быть излишне жестким. По его словам, необходимо найти баланс между приватностью и быстрыми технологическими изменениями, увидеть тонкую грань между гарантиями базовых прав и необходимостью «придать ценность огромным массивам данных».

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не всю текущую человеческую деятельность можно передать искусственному интеллекту, потому что «машина пока глупая». «Она пока может делать только то, что уже было в прошлом. Я занимаюсь разрешением ситуаций, по которым решения в прошлом еще не было. Как только такое решение будет, я найду чем заниматься и с удовольствием буду отдавать эту рутину искусственному интеллекту», — сказал он.

Авторы: Артем Филипенок, Анна Балашова
Теги: Владимир Путин, искусственный интеллект
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