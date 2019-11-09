Путин предложил создать правила общения искусственного разума и человека

Президент назвал важной темой дискуссию о социальных последствиях использования искусственного интеллекта

Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»

Президент Владимир Путин считает, что уже сейчас надо подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает корреспондент РБК. По его словам, это важно, потому что ИИ становится новым фактором общественного развития, а в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях его использования.

«Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

При этом глава государства особо отметил, что разбираться в технологиях искусственного интеллекта должны и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. «Ориентироваться в этой сфере должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.

По мнению президента, именно технологии искусственного интеллекта помогут «избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, а также кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур». От ИИ, по словам Путина, зависит создание комфортных и безопасных городов, качественной и доступной медицины, надежной транспортной системы и обороноспособности страны.