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Дворкович назвал три условия для развития искусственного интеллекта
По словам главы фонда «Сколково», для развития программы искусственного интеллекта в России необходимо создать большое сообщество стартапов. Ранее Путин утвердил такую национальную стратегию, рассчитанную до 2030 года

Программа развития искусственного интеллекта в России заработает только при наличии трех факторов. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на полях форума «Открытые инновации».

По словам Дворковича, первостепенной задачей является подготовка кадров, способных создавать новации и работать с ними. В настоящее время «Сколково» разрабатывает соответствующие программы развития совместно с университетами и госкомпаниями.

«Чтобы разработки имели смысл и значение, чтобы они могли быть внедрены, в государственных компаниях должны быть люди, которые готовы воспринимать эти новые продукты, знать, как этим пользоваться», — пояснил глава фонда.

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А чтобы создать почву для развития искусственного интеллекта, необходимо наличие «большого сообщества стартапов», создающих мобильные приложения и новые технологии, уточнил Дворкович. В качестве примера он привел разработки лидера в этой сфере — Сбербанка. Глава фонда уточнил, что у «Сколково» и его партнеров-операторов, в том числе международных, уже есть несколько сотен стартапов, которые занимаются разработками приложений, «некоторые из которых потом будут внедрены».

«И третье — это постоянный поиск партнеров, которые являются лидерами. Причем на глобальном уровне. Сколтех (Сколковский институт науки и технологий. — РБК) является лидером, но при этом без других компаний, таких как Philips и Nokia, или российских Газпромбанка, Газпромнефти, того же самого Сбербанка, ни один университет ни с чем не справится. Мы будем продолжать формировать такую сеть партнерств», — резюмировал Дворкович.

11 октября президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. В связи с этим правительство должно до 15 декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика». В стратегии утверждается, что благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Аркадий Дворкович, Сколково, искусственный интеллект, госпрограммы
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