Дворкович назвал три условия для развития искусственного интеллекта

По словам главы фонда «Сколково», для развития программы искусственного интеллекта в России необходимо создать большое сообщество стартапов. Ранее Путин утвердил такую национальную стратегию, рассчитанную до 2030 года

Программа развития искусственного интеллекта в России заработает только при наличии трех факторов. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на полях форума «Открытые инновации».

По словам Дворковича, первостепенной задачей является подготовка кадров, способных создавать новации и работать с ними. В настоящее время «Сколково» разрабатывает соответствующие программы развития совместно с университетами и госкомпаниями.

«Чтобы разработки имели смысл и значение, чтобы они могли быть внедрены, в государственных компаниях должны быть люди, которые готовы воспринимать эти новые продукты, знать, как этим пользоваться», — пояснил глава фонда.

А чтобы создать почву для развития искусственного интеллекта, необходимо наличие «большого сообщества стартапов», создающих мобильные приложения и новые технологии, уточнил Дворкович. В качестве примера он привел разработки лидера в этой сфере — Сбербанка. Глава фонда уточнил, что у «Сколково» и его партнеров-операторов, в том числе международных, уже есть несколько сотен стартапов, которые занимаются разработками приложений, «некоторые из которых потом будут внедрены».