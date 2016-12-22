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В «дочке» «Газпрома» прокомментировали акцию сотрудников в Махачкале
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В «дочке» «Газпрома» прокомментировали акцию сотрудников в Махачкале
Общество, 14:57
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В «дочке» «Газпрома» прокомментировали акцию сотрудников в Махачкале

В Махачкале сотрудники трех «дочек» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Махачкала», «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» — проводят акцию протеста, требуя отстранить от должности гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, сообщает издание «Черновик».

В «Газпром межрегионгазе» знают о происходящем в Махачкале, в компании пообещали «детально изучить ситуацию», сообщил РБК представитель «Газпром межрегионгаза».

«Считаем необходимым скорейшее разрешение [ситуации], поскольку эффективная деятельность ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» необходима для решения проблемы задолженности и неплатежей за газ в Дагестане, которая является одной из самых тяжелых в стране», — сказал РБК представитель компании.

По данным «Черновика», сотрудники трех «дочек» «Газпрома» недовольны тем, что Анастасов планирует уволить ряд сотрудников компании. На их место, заявили вышедшие на акции протеста, Анастасов хочет «назначить своих людей».

Сотрудники «дочек» требуют уволить Анастасова. Одна из сотрудниц «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщила изданию, что Анастасов угрожал ей увольнением. По ее словам, она пожаловалась на это прокурору Дагестана Денису Попову.

К протестующим, пишет издание, приехал министр промышленности и энергетики региона Сайгидпаша Умаханов.

«Кавказский узел» уточняет, что акция проходит у офиса «Газпром межрегионгаз Махачкала».

В конце февраля в офисах «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски, сообщили РБК источник в центральном аппарате МВД и близкий к дагестанскому правительству собеседник. Представитель «Газпром межрегионгаза» сообщил РБК, что следственные действия связаны с инвентаризацией, проведенной в дагестанском филиале «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 2013 году.

Теги: Дагестан , «Газпром»
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