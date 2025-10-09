ТАСС сообщил о смерти автора хита 1990-х «Молодая» Ефрема Амирамова
Певец и композитор Ефрем Амирамов скончался в четверг в реанимации больницы в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии. Музыканту было 69 лет.
«Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», — сообщил собеседник агентства.
Агентству «РИА Новости» эту информацию в больнице подтвердили.
При этом, пишет телеграм-канал SHOT, супруга и дочь Амирамова говорят, что он жив, но находится в тяжелом состоянии — ранее он был госпитализирован с заражением крови, а затем попал в реанимацию.
РБК обратился за комментарием к представителю певца.
В 1991 году Амирамов написал свою наиболее известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года», спев лишь одну эту песню на церемонии.
