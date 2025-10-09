 Перейти к основному контенту
Общество
ТАСС сообщил о смерти автора хита 1990-х «Молодая» Ефрема Амирамова

Артист скончался в больнице, пишут ТАСС и «РИА новости», при этом Shot со ссылкой на родственников передает, что Амирамов жив, но находится в тяжелом состоянии
Ефрем Амирамов
Ефрем Амирамов (Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press)

Певец и композитор Ефрем Амирамов скончался в четверг в реанимации больницы в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии. Музыканту было 69 лет.

«Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», — сообщил собеседник агентства.

Агентству «РИА Новости» эту информацию в больнице подтвердили.

При этом, пишет телеграм-канал SHOT, супруга и дочь Амирамова говорят, что он жив, но находится в тяжелом состоянии — ранее он был госпитализирован с заражением крови, а затем попал в реанимацию.

РБК обратился за комментарием к представителю певца.

Умер автор и исполнитель русского шансона Алексей Стёпин
Общество
Алексей Степин

В 1991 году Амирамов написал свою наиболее известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года», спев лишь одну эту песню на церемонии.

