Умер автор и исполнитель русского шансона Алексей Стёпин

Алексей Степин (Фото: из личного архива)

Российский певец и композитор Алексей Стёпин, известный по песням в жанре шансон, умер 1 октября в возрасте 57 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь артиста.

Причиной смерти Стёпина стал инфаркт.

«1 октября он скончался от инфаркта. Не знаю, как так вышло, мы все были в шоке», — сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно воле покойного, тело кремировали.

Алексей Стёпин родился 5 сентября 1968 года в Казани. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1990 году начал сольную карьеру артиста. В 1995 году Стёпин выпустил первый официальный альбом «Не плачь, Анюта».

В 1997 году Стёпин подписал контракт с продюсером Александром Толмацким, а в 1998 году стал известен с песней «Гули-гули», которую позже исполнила Надежда Бабкина. В 2012 году вышел последний альбом Стёпина «Слёзы — просто вода».

После 2012 года Стёпин продолжал музыкальную деятельность, писал песни для других исполнителей и выступал на концертах, но новых студийных альбомов не выпускал.