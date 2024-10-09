МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файлами

Мошенники внедряют шпионское ПО под видом файла с выпиской из амбулаторной карты, сообщает МВД. С помощью программы телефоном жертвы могут удаленно управлять и выгружать оттуда данные

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники распространяют шпионское программное обеспечение под видом медицинских файлов, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в телеграм-канале.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа, который дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда», — рассказали в ведомстве.

В то же время МВД опровергло распространяющуюся в Сети информацию о том, что телефон может быть взломан «нажатием одной кнопки». Ведомство опубликовало скриншот сообщения, в котором говорится о мошеннической схеме: в телефонном звонке просят нажать кнопку 1, если делали прививку. После нажатия кнопки телефон блокируется и взламывается.

«Описанный в указанном предупреждении механизм взлома технически невозможен. Если набрать цифру на телефоне во время разговора, это повлияет только на ход самого звонка, но не предоставит злоумышленникам доступа к личным данным», — подчеркнули в МВД.

Также МВД предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) и пытаются получить код из СМС и другие личные данные. Мошенники направляют письма на электронную почту или звонят, утверждая, что нужно записаться на прием или оформить услугу. МВД напомнило, что сотрудники МФЦ не запрашивают код из СМС, и призвало граждан быть бдительными.