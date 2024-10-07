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Общество ,  
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МВД раскрыло новую схему мошенничества с поддельными приказами ФСБ

Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press
Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press

Мошенники в Санкт-Петербурге начали использовать схему с поддельными приказами регионального управления ФСБ для получения денег или секретных данных, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как пояснили в министерстве, это один из вариантов схемы «звонок от руководителя», когда человека в нерабочее время предупреждают, что с ним свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании».

Там уточнили, что мошенники с помощью нейросетей подделывают голос, номера и документы. «Руководитель» подчеркивает, что задача очень важная, абсолютно секретная или несет большие риски для компании. Мошенники, предупредили в МВД, могут с помощью открытых данных или утечек узнать инсайды организации, чтобы звучать убедительнее.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Методами социальной инженерии подчиненный вводится в стрессовую ситуацию, лишается способности критически мыслить и отдает мошенникам деньги, платежные средства или важную для организации информацию», — рассказали в ведомстве.

В МВД призвали не паниковать, обращать внимание на детали и обратиться к руководителю или в службу безопасности.

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