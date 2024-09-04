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Аресты генералов ,  
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Суд отклонил жалобу главного кадровика Минобороны на следствие

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Аресты генералов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

235-й Гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на получение следствием данных о доходах его семьи без его ведома, передает ТАСС.

Кузнецова задержали в мае. Следствие считает, что он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.

Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Кузнецов находится под арестом.

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В конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. За этим последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур.

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