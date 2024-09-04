Суд отклонил жалобу главного кадровика Минобороны на следствие
235-й Гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на получение следствием данных о доходах его семьи без его ведома, передает ТАСС.
Кузнецова задержали в мае. Следствие считает, что он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.
Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Кузнецов находится под арестом.
В конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. За этим последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур.
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