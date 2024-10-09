В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Авария произошла в ночь на 8 октября, когда автобус вез россиян в аэропорт. По словам одного из пассажиров, водитель не справился с управлением

Фото: Michael Weber / Global Look Press

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из России, сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на пассажиров.

Авария произошла в ночь на 8 октября, когда туристов везли из отеля в аэропорт Даламан. В автобусе, по разным данным, было от 11 до 14 россиян.

По словам собеседника «Фонтанки», водитель «был дерганным и нервно курил», а дорога была мокрой из-за поливки. В какой-то момент шофер не справился с управлением, машину повело в сторону, перевернуло и вынесло за дорожное ограждение.

Некоторым пассажирам оказали медицинскую помощь на месте, одного доставили в больницу. Большинство пассажиров утром 8 октября улетели в Санкт-Петербург. По данным «Фонтанки», там за медицинской помощью обратились минимум два человека. «Известия» пишут, что всего пострадало 16 человек.

РБК направил запрос в посольство России в Турции.

В середине сентября в Египте на трассе Суэц — Каир перевернулся автобус с туристами из разных стран. В салоне находились 21 россиянин,11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости или неисправность.