В Египте перевернулся автобус с российскими туристами

На борту были 21 россиянин, а также туристы из Италии, Турции и Британии. Пострадавших доставили в медицинский комплекс. Среди причин аварии рассматривают превышение скорости и неисправность автобуса

В Египте на трассе Суэц-Каир опрокинулся автобус с туристами из разных стран, в том числе из России, сообщают Cairo24 и Al-Ahram.

На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании. Как пишет Al Yaum, в результате пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс.

Авария произошла, когда автобус возвращался из Шарм-эш-Шейха в Каир. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП: превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя задержали, передает Cairo24.

Оказание помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар, пишет Al-Ahram.

В июле ДТП с участием туристов из России и Белоруссии произошло в Турции. Автобус, который вез их в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб. Водитель получил тяжелые ранения и погиб.