В Египте перевернулся автобус с российскими туристами
В Египте на трассе Суэц-Каир опрокинулся автобус с туристами из разных стран, в том числе из России, сообщают Cairo24 и Al-Ahram.
На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании. Как пишет Al Yaum, в результате пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс.
Авария произошла, когда автобус возвращался из Шарм-эш-Шейха в Каир. Правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП: превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя задержали, передает Cairo24.
Оказание помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар, пишет Al-Ahram.
В июле ДТП с участием туристов из России и Белоруссии произошло в Турции. Автобус, который вез их в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб. Водитель получил тяжелые ранения и погиб.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов