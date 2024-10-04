13 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом под Чебоксарами

Фото: ГУ МВД России по Чувашской Республике

Грузовик столкнулся с микроавтобусом у деревни под Чебоксарами, в результате пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба управления МВД по Чувашии в телеграм-канале.

Авария произошла 4 октября около 8:35 на 635-м км трассы М-7 возле деревни Вурманкасы в Чебоксарском округе.

«Грузовик, за рулем которого был 26-летний мужчина, столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута № 242. От сильного удара сзади пассажирское транспортное средство легло на бок», — говорится в сообщении.

В момент ДТП в автобусе, которым управлял 54-летний водитель, находился 21 пассажир. Из них пострадали 13 человек, в том числе девятилетний ребенок. Нескольким пострадавшим, включая несовершеннолетнего, потребовалась госпитализация.

По данным МВД, водители обоих транспортных средств трезвы.

30 сентября на юге Москвы при столкновении автобуса с маршрутным такси пострадали 11 человек. ДТП произошло в Царицыно на Каспийской улице в районе остановки. Как писал портал MSK1.ru, маршрутка врезалась в автобус, который стоял на остановке.