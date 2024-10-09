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Военная операция на Украине ,  
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В России заочно приговорили к 14,5 годам обменянного в 2022-м Рида

СК: в России заочно приговорили к 14,5 годам обменянного в 2022-м Тревора Рида
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Обмен заключенными
Задержанного в Москве за нападение на полицейского Тревора Рида обменяли на летчика Ярошенко в 2022-м. В прошлом году стало известно, что тот вступил в интернациональный легион на Украине и был ранен. СК обвинил его в наемничестве
Тревор Рид
Тревор Рид (Фото: ТАСС)

Бывший морской пехотинец американец Тревор Рид, осужденный в России в 2020 году за нападение на полицейских и переданный США в рамках обмена между Москвой и Вашингтоном в 2022 году, заочно приговорен российским судом к 14,5 года тюрьмы за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК), сообщили в СК.

Следствием было установлено, что в мае 2023-го Рид прибыл на территорию Украины, где «из корыстных побуждений добровольно вступил в состав ВСУ в качестве наемника». Там его обеспечили огнестрельным стрелковым оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого американец прошел дополнительную военную подготовку и, выполняя приказы своих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«По ходатайству следствия в отношении Рида заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — добавили в СК.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона» в составе территориальной обороны ВСУ для привлечения добровольцев из-за рубежа.

Россия считает воюющих за Украину иностранцев наемникам. Минобороны еще летом 2022 года заявило, что таких бойцов ждет как минимум уголовная ответственность. Там подчеркнули, что попытки гарантировать наемникам правовую защиту, в частности выдача «свежих паспортов» граждан Украины, «никого из них не спасут».

Согласно данным СК по состоянию на апрель 2024 года, участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тыс. наемников, в частности 816 из США, 719 из Канады, еще 694 из Великобритании.

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Тревор Рид

В июле 2020 года суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, в августе 2019 года тот напал на сотрудников полиции, которые доставляли его в отделение. Семья Рида называла обвинения ложными. Сам он говорил, что ничего не помнит о произошедшем.

В апреле 2022 года американца передали США в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Последний был задержан в Либерии в 2010 году, позже его экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, где приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко вину не признал.

О том, что отсидевший в России Рид участвует в боевых действиях на Украине, в июле 2023 года сообщил The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным издания, экс-морпех получил осколочное ранение, наступив на мину. К тому моменту было известно, что он проходил лечение в Киеве и запросил у Вашингтона перевод на американский объект в Германии или Польше.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Следственный комитет обмен заключенными США морпех Военная операция на Украине наемники
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