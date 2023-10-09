В конкурсе «Мисс Россия — 2023» победила Маргарита Голубева из Петербурга

Статусы первой и второй «вице-мисс» получили участницы из Якутии и Тольятти

Слева направо: Елизавета Дудина, Маргарита Голубева и Любовь Хохолова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Победу в конкурсе «Мисс Россия — 2023» одержала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева, сообщили организаторы. Помимо короны, двушка получит 1 млн руб. и возможность представлять страну на международных мероприятиях.

Титулы первой и второй «вице-мисс» получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Финал конкурса прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В состав жюри вошли «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов, передает ТАСС.

Гендиректор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что организаторы получили более 85 тыс. заявок из разных регионов, из них жюри отобрало 50 участниц.

В прошлом году титул «Мисс Россия» завоевала Анна Линникова из Оренбурга. Финал проходил в онлайн-формате.

Конкурс проводится с 1993 года, участвовать в нем могут незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 см, сообщается на сайте организаторов.