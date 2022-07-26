Победительницей «Мисс Россия-2022» стала Анна Линникова из Оренбурга

Конкурс прошел в Москве, спустя два года перерыва из-за пандемии коронавируса. Победительницей стала модель Анна Линникова

Фото: Скриншот с видео на YouTube-канале конкурса

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022» стала Анна Линникова из Оренбурга. Об этом организаторы сообщили в группе во «ВКонтакте».

«Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края», — сказано в сообщении.

Линниковой 22 года, сообщали организаторы. Она работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

Новая «Мисс Россия» создала бренд женской одежды. Свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

Первой вице-мисс 19 лет. Она обладает титулами «Мисс Чебоксары 2020» и «Мисс Чувашия 2022». Учится на программиста, разработчика веб и мультимедийных приложений. Работает моделью, играет в баскетбол, помогает пунктам передержки животных.

Второй вице-мисс также 19 лет. В 2019 году она выиграла конкурс «Мисс Дальний Восток 2019». Сейчас преподает основы дефиле и фотопозирования в школе моделей, работает стилистом в салоне красоты. Изучает биоинженерные технологии в СПБГУ и планирует создать собственное производство уходовой косметики.

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Конкурс «Мисс Россия» проходит при поддержке Министерства культуры. Организаторы могут выбирать кандидаток на участие в «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».Победительница получает корону из белого золота и денежный приз.

Последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. «Мисс Россия — 2019» была уроженка Азова Алина Санько. В декабре она представляла Россию в финале конкурса «Мисс Мира» в Лондоне, а в мае 2021 года — на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в США.

Первой вице-мисс была Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс — Ралина Арабова из Татарстана.