Паром для большегрузов начнет работу в Керченском проливе с 9 октября
Паром «Лаврентий», предназначенный для перевозки крупнотоннажного транспорта, начнет курсировать между Крымом и Кубанью в воскресенье, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Это большегрузные транспортные средства, в том числе автопоезда», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Директор Керченского торгового порта Юрий Черненко рассказал агентству, что паром уже прибыл на переправу между Крымом и Кубанью и в ближайшее время начнет работу на линии.
Сейчас перевозки осуществляет только паром «Керченский — 2», предназначенный для малотоннажных автомобилей. К запуску также готовится второй паром для малотоннажных автомобилей «Ейск».
Паром «Лаврентий» был запущен судами флота «Оборонлогистики». Он может перевозить автомобили, пассажиров — всего более 700 т грузов. В июле его запустили из Ейска в Мариуполь.
Ранее Минтранс сообщил, что Керченская паромная переправа работает стабильно, а паром «Керченский 2» к утру 9 октября уже совершил три рейса, перевезя в общей сложности 39 автомобилей и 78 пассажиров.
Минтранс принял решение организовать паромную переправу после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.
Президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.
После взрыва советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». В МИД России назвали реакцию Киева свидетельствующей о «террористической сущности» украинских властей.
The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за нападением на Крымский мост стояли украинские спецслужбы, которые организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту.