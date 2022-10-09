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Паром для большегрузов начнет работу в Керченском проливе с 9 октября

Паром для большегрузов начнет курсировать между Крымом и Кубанью с 9 октября
Паром «Лаврентий» уже прибыл на переправу между Крымом и Кубанью и в ближайшее время начнет работу на линии. Также к запуску готовится паром для малотоннажных автомобилей «Ейск»
Паром &laquo;Лаврентий&raquo;
Паром «Лаврентий» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Паром «Лаврентий», предназначенный для перевозки крупнотоннажного транспорта, начнет курсировать между Крымом и Кубанью в воскресенье, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Это большегрузные транспортные средства, в том числе автопоезда», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Директор Керченского торгового порта Юрий Черненко рассказал агентству, что паром уже прибыл на переправу между Крымом и Кубанью и в ближайшее время начнет работу на линии.

Сейчас перевозки осуществляет только паром «Керченский — 2», предназначенный для малотоннажных автомобилей. К запуску также готовится второй паром для малотоннажных автомобилей «Ейск».

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Паром «Лаврентий» был запущен судами флота «Оборонлогистики». Он может перевозить автомобили, пассажиров — всего более 700 т грузов. В июле его запустили из Ейска в Мариуполь.

Ранее Минтранс сообщил, что Керченская паромная переправа работает стабильно, а паром «Керченский 2» к утру 9 октября уже совершил три рейса, перевезя в общей сложности 39 автомобилей и 78 пассажиров.

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Минтранс принял решение организовать паромную переправу после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.

Президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

После взрыва советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». В МИД России назвали реакцию Киева свидетельствующей о «террористической сущности» украинских властей.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за нападением на Крымский мост стояли украинские спецслужбы, которые организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
паром Керченский пролив Крым Кубань большегрузы
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