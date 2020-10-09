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В Минздраве не зафиксировали серьезных побочных реакций у Фавипиравира

Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 &laquo;Фавипиравир&raquo;
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 «Фавипиравир» (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Серьезных нежелательных реакций на препарат для лечения коронавируса Фавипиравир в России не зафиксировали. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, которое поступило РБК от пресс-службы ведомства

«Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. <...> Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов, в нашей стране не зафиксировано», — сообщил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что с момента регистрации эти препараты входят в систему обязательной маркировки движения лекарств, что позволяет отслеживать движение каждой упаковки.

Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Материал дополняется. 

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