В Минздраве не зафиксировали серьезных побочных реакций у Фавипиравира
Серьезных нежелательных реакций на препарат для лечения коронавируса Фавипиравир в России не зафиксировали. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, которое поступило РБК от пресс-службы ведомства
«Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. <...> Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов, в нашей стране не зафиксировано», — сообщил Кузнецов.
Он также подчеркнул, что с момента регистрации эти препараты входят в систему обязательной маркировки движения лекарств, что позволяет отслеживать движение каждой упаковки.
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