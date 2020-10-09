Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны Политика, 01:23 Как Botkin.AI диагностирует рак, турберкулез и коронавирус РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 01:21 Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса Общество, 01:02 Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве Финансы, 00:54 Власти допустили штраф за противоречивую информацию об удаленке Общество, 00:43 Захарова сообщила о транспортировке пострадавших журналистов в Ереван Общество, 00:39 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 00:22 Эксперты оценили вероятность обретения популяционного иммунитета от COVID Политика, 00:00 Президент Киргизии назвал условие отставки Политика, 08 окт, 23:57 Путин призвал прекратить бои в Карабахе Политика, 08 окт, 23:38 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 08 окт, 23:35 США ввели санкции против иранских банков Amin и Zamin Политика, 08 окт, 23:29 Закрытие Московского международного кинофестиваля. Фоторепортаж Общество, 08 окт, 23:22  В Москве за сутки умерли 33 заразившихся COVID-19 Общество, 08 окт, 23:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты оценили вероятность обретения популяционного иммунитета от COVID

Выработка популяционного иммунитета от коронавируса вскоре вряд ли реальна. В России до его формирования тоже далеко, поэтому необходимо продолжать режим ограничений и проводить массовую вакцинацию, считают опрошенные РБК эксперты
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Когда появляется коллективный иммунитет

Отдельным странам мира, скорее всего, не удастся выработать популяционный или коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19 в ближайшее время, а надежная вакцина получит широкую доступность не ранее 2021 года, считают аналитики Bank of America (BofA; есть в распоряжении РБК) и опрошенные РБК эксперты. «Доля людей с иммунитетом, вероятно, выше, чем официальные данные [о переболевших], тем не менее нам еще далеко до финишной черты», — говорится в исследовании BofA.

В своем обзоре аналитики BofA приводят формулу, по которой можно вычислить долю переболевших, необходимую для выработки коллективного иммунитета в той или иной стране:

1 — 1/R;

где R — коэффициент распространения болезни, то есть скольких людей заражает один заболевший инфекцией, а за единицу взято 100% населения.

Согласно консенсусному мнению специалистов, коэффициент распространения коронавируса COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5–3. Таким образом, если коэффициент распространения равен 2,5, то, согласно этой формуле, для выработки коллективного иммунитета должно переболеть 60% населения.

«Если доля населения, иммунная к инфекции, больше, чем порог коллективного иммунитета, то среднее число людей, которые подвержены заражению, меньше одного и болезнь не распространяется, а умирает», — пояснили в банке.

Вдобавок выявить реальный уровень иммунитета к COVID-19 в большинстве стран крайне непросто, оговариваются аналитики. Во-первых, значительный процент переболевших не отображается в официальной статистике. Например, подтвержденное число инфицированных американцев составляет более 7 млн человек, или менее 3% от населения США. Но, по данным Института анализа и статистики здравоохранения при Институте Вашингтона, общее число заболевших примерно равно 53,5 млн, или 16,3% населения, отмечают в BofA.

И, например, вскоре после прохождения пика эпидемии в Италии советник правительства Джованни Рецца заявлял РБК, что процент переболевших COVID-19 в северных регионах может составлять около 40%. Но нет данных, что такой высокий процент переболевших был зафиксирован в целом по стране.

Выявить значение R для каждой страны также довольно сложно, отмечают в банке: эта переменная меняется в зависимости от мер, которые приняты для замедления распространения инфекции. В конечном счете властям вряд ли удастся выяснить с высокой точностью, сколько людей имеют иммунитет от COVID-19, а тем более сопоставить этот показатель с коэффициентом R, сказал РБК профессор математики и статистики из шотландского Университета Стратклайда Адам Клечовский.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Почему коллективный иммунитет не решит всех проблем

Даже если учесть высокий процент переболевших в некоторых регионах, иммунитет от COVID-19 действует ограниченное время — по оценкам экспертов, всего несколько месяцев. Первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в Гонконге, где местный житель заболел через четыре с половиной месяца после первого инфицирования. «На сегодняшний день мы не обладаем исчерпывающей информацией об уровне защиты, который получает переболевший вирусом», — признал в беседе с РБК вирусолог из Кентского университета Джереми Россман. — Недавние исследования демонстрируют, что даже в случае появления иммунитета он пропадает довольно быстро и этого времени может быть недостаточно для выработки иммунитета у населения».

Коллективный иммунитет путем выработки антител после болезни может быть достигнут только на определенный промежуток времени в отдельных регионах, но вряд ли повсеместно, утверждает Клечовский. Более того, даже после достижения порога коллективного иммунитета распространение COVID-19 не остановится совсем, а просто замедлится, добавил он. «Итоговый процент людей, которые переболеют вирусом, все равно составит около 90%», — уверен профессор.

Россман также полагает, что выработка коллективного иммунитета без вакцины невозможна в подавляющем большинстве стран, учитывая, что показатели иммунитета в большинстве из них составляют менее 10%.

Профессор медицинских наук в Университете Восточной Англии Пол Хантер пояснил РБК, что, однажды переболев коронавирусом, человек, как правило, переносит следующие заражения с менее выраженными симптомами. Вирус, вероятно, продолжит распространяться в течение следующих лет, но его опасность для здоровья снизится, отметил он.

Главной причиной, по которой большинству стран удалось замедлить темпы распространения инфекции, стал не коллективный иммунитет, а поведенческий фактор, считают в BofA. По настоянию властей население начало соблюдать социальную дистанцию, носить маски, эффективнее выявлять контакты заболевших. Аналитики назвали это натренированным иммунитетом, то есть способностью общества адаптироваться к жизни при пандемии и избегать заражения путем изменения поведения отдельных индивидуумов. Но прогнозировать, как долго население сможет придерживаться поведения, сдерживающего темпы распространение COVID-19, сложно. Как отметили в BofA, по мере наступления зимнего сезона страны сталкиваются с новыми рисками — все больше людей будут находиться в помещениях, что повышает риск заболеть. Кроме того, люди начинают уставать от предосторожностей. Все это может привести к скачку заболеваемости и к еще большим экономическим потерям, допустили в банке.

Сформировался ли популяционный иммунитет в России

В конце августа Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа исследования популяционного иммунитета, в ходе которого было протестировано более 71 тыс. человек из 26 регионов России. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что от региона к региону показатель иммунитета разнится от 4 до 50%. В 11 регионах уровень иммунитета превысил 20%, а среди групп населения самый высокий уровень продемонстрировали работники зоны риска — здравоохранения и образования.

В Москве, по заявлению заместителя мэра Анастасии Раковой, популяционный иммунитет колеблется на отметке около 20%. По данным лаборатории «Инвитро», к 7 октября среди более чем 200 тыс. протестированных антитела IgG были обнаружены у 14,9%. Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что этот показатель крайне мал и по-прежнему как в России, так и в столице остается значительная популяция людей, которые имеют риск заразиться.

О формировании коллективного иммунитета в России сейчас говорить невозможно, уверен эпидемиолог Антон Барчук: «Если даже верить цифрам, которые приводят ведомства, это очень далеко до необходимых 70% переболевших, чтобы инфекция остановилась сама собой».

По словам Барчука, одного из авторов исследования популяционного иммунитета в Санкт-Петербурге, важным показателем в формуле вычисления иммунитета является коэффициент распространения болезни R. На этот коэффициент можно влиять, основной метод здесь — введение ограничительных мер. «Весь смысл карантинных мер — растянуть во времени процесс новых заражений, чтобы система здравоохранения могла справляться с тяжелыми случаями», — поясняет генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

По мнению экспертов, в нынешних условиях нельзя утверждать, что само наличие антител IgG гарантирует получение иммунитета; кроме того, до конца неизвестна продолжительность их сохранения в достаточных количествах. В проведенных в Санкт-Петербурге исследованиях у тестируемых антитела сохранялись на протяжении трех месяцев, утверждает Барчук. «Однако были единичные случаи, когда антитела не определялись. Наиболее точно о наличии иммунитета скажут нейтрализующие антитела, но это сложные лабораторные технологии, которые невозможно реализовать на большом потоке», — считает эксперт.

Кроме антител, то есть гуморального иммунитета, человеческий организм может вырабатывать клеточный иммунитет и специфичные Т-лимфоциты в ответ на антиген коронавируса. Но проведение исследований на их выявление недоступно для широкой публики, объяснили опрошенные РБК эксперты.

Кроме того, помешать вычислению реальной цифры коллективного иммунитета могут как сами тесты-системы, так и некорректность выборки участников теста. По оценкам опрошенных РБК исследователей, выборка участников тестирования рискует быть нерепрезентативной, так как охотнее участвуют в подобном тестировании люди, которые переболели или чувствовали недомогание, нежели те, кто не столкнулся с заболеванием вовсе. «Если человек чувствует себя хорошо — мотивация [пройти тест на выявление антител] очень мала. Допускаю, что среди тех людей, кто пошел на бесплатное тестирование [в Москве], было довольно много тех, кто себя плохо чувствовал или переболел коронавирусом, поэтому число 20% может быть сильно завышенным», — считает Ильинский.

Есть ли альтернативы популяционному иммунитету

Похоже, что иммунитет к коронавирусу довольно быстро снижается со временем, предполагает кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Михаил Тамм. «Это серьезная проблема, так как получается, что в один момент коллективный иммунитет был достигнут, а через полгода он исчез», — объяснил Тамм РБК. Наилучшим сценарием обретения коллективного иммунитета станет вакцинация, заключил он.

В теории достижение популяционного иммунитета возможно, подтверждает Валерий Ильинский. «Уже сейчас мы знаем, что люди, переболевшие коронавирусом, заражаются крайне редко или болеют в более легкой форме, чем в первый раз. Коронавирус эволюционирует относительно медленно, с этой точки зрения наличие антител к вирусу защищает точно лучше», — думает он.

По мнению инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, прогнозировать, как быстро сформируется коллективный иммунитет, трудно. «С одной стороны, чем больше вводится ограничений, тем медленнее люди заболевают и тем медленнее приобретается популяционный иммунитет. С другой — эти ограничительные меры необходимы в том числе для того, чтобы предотвратить одномоментное поступление большого количества тяжелых пациентов и не перегрузить систему здравоохранения», — говорит Поздняков.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы
Евгений Пудовкин, Егор Губернаторов
COVID-19 коронавирус иммунитет вакцина
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 октября
Общество
В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Глава Росстата сделал прививку от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter