Эксперты оценили вероятность обретения популяционного иммунитета от COVID

И, например, вскоре после прохождения пика эпидемии в Италии советник правительства Джованни Рецца заявлял РБК, что процент переболевших COVID-19 в северных регионах может составлять около 40%. Но нет данных, что такой высокий процент переболевших был зафиксирован в целом по стране.

Выявить значение R для каждой страны также довольно сложно, отмечают в банке: эта переменная меняется в зависимости от мер, которые приняты для замедления распространения инфекции. В конечном счете властям вряд ли удастся выяснить с высокой точностью, сколько людей имеют иммунитет от COVID-19, а тем более сопоставить этот показатель с коэффициентом R, сказал РБК профессор математики и статистики из шотландского Университета Стратклайда Адам Клечовский.

Почему коллективный иммунитет не решит всех проблем

Даже если учесть высокий процент переболевших в некоторых регионах, иммунитет от COVID-19 действует ограниченное время — по оценкам экспертов, всего несколько месяцев. Первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в Гонконге, где местный житель заболел через четыре с половиной месяца после первого инфицирования. «На сегодняшний день мы не обладаем исчерпывающей информацией об уровне защиты, который получает переболевший вирусом», — признал в беседе с РБК вирусолог из Кентского университета Джереми Россман. — Недавние исследования демонстрируют, что даже в случае появления иммунитета он пропадает довольно быстро и этого времени может быть недостаточно для выработки иммунитета у населения».

Коллективный иммунитет путем выработки антител после болезни может быть достигнут только на определенный промежуток времени в отдельных регионах, но вряд ли повсеместно, утверждает Клечовский. Более того, даже после достижения порога коллективного иммунитета распространение COVID-19 не остановится совсем, а просто замедлится, добавил он. «Итоговый процент людей, которые переболеют вирусом, все равно составит около 90%», — уверен профессор.

Россман также полагает, что выработка коллективного иммунитета без вакцины невозможна в подавляющем большинстве стран, учитывая, что показатели иммунитета в большинстве из них составляют менее 10%.

Профессор медицинских наук в Университете Восточной Англии Пол Хантер пояснил РБК, что, однажды переболев коронавирусом, человек, как правило, переносит следующие заражения с менее выраженными симптомами. Вирус, вероятно, продолжит распространяться в течение следующих лет, но его опасность для здоровья снизится, отметил он.

Главной причиной, по которой большинству стран удалось замедлить темпы распространения инфекции, стал не коллективный иммунитет, а поведенческий фактор, считают в BofA. По настоянию властей население начало соблюдать социальную дистанцию, носить маски, эффективнее выявлять контакты заболевших. Аналитики назвали это натренированным иммунитетом, то есть способностью общества адаптироваться к жизни при пандемии и избегать заражения путем изменения поведения отдельных индивидуумов. Но прогнозировать, как долго население сможет придерживаться поведения, сдерживающего темпы распространение COVID-19, сложно. Как отметили в BofA, по мере наступления зимнего сезона страны сталкиваются с новыми рисками — все больше людей будут находиться в помещениях, что повышает риск заболеть. Кроме того, люди начинают уставать от предосторожностей. Все это может привести к скачку заболеваемости и к еще большим экономическим потерям, допустили в банке.

Сформировался ли популяционный иммунитет в России

В конце августа Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа исследования популяционного иммунитета, в ходе которого было протестировано более 71 тыс. человек из 26 регионов России. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что от региона к региону показатель иммунитета разнится от 4 до 50%. В 11 регионах уровень иммунитета превысил 20%, а среди групп населения самый высокий уровень продемонстрировали работники зоны риска — здравоохранения и образования.

В Москве, по заявлению заместителя мэра Анастасии Раковой, популяционный иммунитет колеблется на отметке около 20%. По данным лаборатории «Инвитро», к 7 октября среди более чем 200 тыс. протестированных антитела IgG были обнаружены у 14,9%. Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что этот показатель крайне мал и по-прежнему как в России, так и в столице остается значительная популяция людей, которые имеют риск заразиться.

О формировании коллективного иммунитета в России сейчас говорить невозможно, уверен эпидемиолог Антон Барчук: «Если даже верить цифрам, которые приводят ведомства, это очень далеко до необходимых 70% переболевших, чтобы инфекция остановилась сама собой».

По словам Барчука, одного из авторов исследования популяционного иммунитета в Санкт-Петербурге, важным показателем в формуле вычисления иммунитета является коэффициент распространения болезни R. На этот коэффициент можно влиять, основной метод здесь — введение ограничительных мер. «Весь смысл карантинных мер — растянуть во времени процесс новых заражений, чтобы система здравоохранения могла справляться с тяжелыми случаями», — поясняет генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

По мнению экспертов, в нынешних условиях нельзя утверждать, что само наличие антител IgG гарантирует получение иммунитета; кроме того, до конца неизвестна продолжительность их сохранения в достаточных количествах. В проведенных в Санкт-Петербурге исследованиях у тестируемых антитела сохранялись на протяжении трех месяцев, утверждает Барчук. «Однако были единичные случаи, когда антитела не определялись. Наиболее точно о наличии иммунитета скажут нейтрализующие антитела, но это сложные лабораторные технологии, которые невозможно реализовать на большом потоке», — считает эксперт.

Кроме антител, то есть гуморального иммунитета, человеческий организм может вырабатывать клеточный иммунитет и специфичные Т-лимфоциты в ответ на антиген коронавируса. Но проведение исследований на их выявление недоступно для широкой публики, объяснили опрошенные РБК эксперты.

Кроме того, помешать вычислению реальной цифры коллективного иммунитета могут как сами тесты-системы, так и некорректность выборки участников теста. По оценкам опрошенных РБК исследователей, выборка участников тестирования рискует быть нерепрезентативной, так как охотнее участвуют в подобном тестировании люди, которые переболели или чувствовали недомогание, нежели те, кто не столкнулся с заболеванием вовсе. «Если человек чувствует себя хорошо — мотивация [пройти тест на выявление антител] очень мала. Допускаю, что среди тех людей, кто пошел на бесплатное тестирование [в Москве], было довольно много тех, кто себя плохо чувствовал или переболел коронавирусом, поэтому число 20% может быть сильно завышенным», — считает Ильинский.

Есть ли альтернативы популяционному иммунитету

Похоже, что иммунитет к коронавирусу довольно быстро снижается со временем, предполагает кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Михаил Тамм. «Это серьезная проблема, так как получается, что в один момент коллективный иммунитет был достигнут, а через полгода он исчез», — объяснил Тамм РБК. Наилучшим сценарием обретения коллективного иммунитета станет вакцинация, заключил он.

В теории достижение популяционного иммунитета возможно, подтверждает Валерий Ильинский. «Уже сейчас мы знаем, что люди, переболевшие коронавирусом, заражаются крайне редко или болеют в более легкой форме, чем в первый раз. Коронавирус эволюционирует относительно медленно, с этой точки зрения наличие антител к вирусу защищает точно лучше», — думает он.

По мнению инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, прогнозировать, как быстро сформируется коллективный иммунитет, трудно. «С одной стороны, чем больше вводится ограничений, тем медленнее люди заболевают и тем медленнее приобретается популяционный иммунитет. С другой — эти ограничительные меры необходимы в том числе для того, чтобы предотвратить одномоментное поступление большого количества тяжелых пациентов и не перегрузить систему здравоохранения», — говорит Поздняков.