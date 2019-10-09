Лента новостей

Из Сирии после начала военной операции обстреляли города в Турции

Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины

Евросоюз потребовал от Турции остановить операцию в Сирии

SANA сообщило о поджоге курдами нефтяных скважин на севере Сирии

Две российские теннисистки вышли во второй круг турнира в Австрии

Адвокат сообщила об отказе прокурора от декларации в деле Израйлита

Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Суд вновь заочно арестовал сообщившего о сотнях жертв в Кемерово пранкера

СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче

Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве

На востоке Германии произошла вторая за день стрельба

Сергей Иванов — о жирах, ЗОЖ и российской продуктовой корзине

Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе

Что случилось за день. Главные новости РБК