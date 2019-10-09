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Что случилось за день. Главные новости РБК
Минюст внес ФБК Навального в список иноагентов, Эрдоган официально объявил о начале военной операции в Сирии, российские власти обсуждают идею создания федерального земельного фонда; главные новости — в обзоре РБК
Офис ФБК (Фото: fbk.info / Instagram)

Минюст внес ФБК Навального в список иностранных агентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

  • Ведомство объяснило свое решение тем, что фонд занимался политической деятельностью, а также получал деньги из американского и испанского источников: от магазина дверей для шкафов во Флориде Star-Doors.Com и от Роберто Фабио Монда Карденаса из Испании, который работает менеджером в нескольких компаниях.
  • И.о. главы департамента по делам НКО Владимир Титов пояснил, что ФБК пытался оказывать влияние на органы власти и организовывал митинги на иностранные средства.
  • Директор ФБК Иван Жданов сказал, что организация никогда не получала денег из-за рубежа и финансируется исключительно россиянами.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что турецкие военные начали операцию под названием «Родник мира».

  • Операция направлена против «Рабочей партии Курдистана», «Отрядов народной самообороны» и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).
  • Эрдоган назвал целями операции «уничтожение террористического коридора» и установление мира в регионе.
  • Перед ее началом лидер Турции позвонил российскому президенту Владимиру Путину, который призвал его взвесить ситуацию и не нанести ущерб сирийскому урегулированию.

Власти обсудят идею создания федерального земельного фонда

Как рассказали источники РБК в кабмине, в правительстве началось обсуждение создания федерального фонда сельскохозяйственных земель.

  • Предполагается, что в фонд, помимо федеральных сельхозземель, войдут территории, принадлежащие регионам и муниципалитетам, а также бесхозные земли.
  • По данным на 1 января 2018 года, сельхозземли в России занимают 383,2 млн га, из них в государственной и муниципальной собственности находится 255,5 млн га.
  • Цель создания фонда — эффективное использование земель, например, за счет их применения для сельхоздеятельности или сдачи в аренду.

СМИ назвали «элитную часть ГРУ» из статьи New York Times курсами разведки

В воинской части 29155, которая, как утверждает NYT, стоит за акциями по дестабилизации ситуации в Европе, проводятся обычные учебные курсы разведки.

  • New York Times написала, что, по мнению разведслужб четырех стран Запада, эта часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и попыткой переворота в Черногории.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел материал издания «криминальным чтивом» и добавил, что Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в Европе.
  • По словам источников «Ведомостей», воинская часть в районе Измайлово — это краткосрочные курсы разведки, которые проводятся там со времен СССР, и считать ее секретным элитным подразделением было бы преувеличением.
Теги: главные новости, РБК
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