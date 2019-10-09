Что случилось за день. Главные новости РБК

Минюст внес ФБК Навального в список иностранных агентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.
- Ведомство объяснило свое решение тем, что фонд занимался политической деятельностью, а также получал деньги из американского и испанского источников: от магазина дверей для шкафов во Флориде Star-Doors.Com и от Роберто Фабио Монда Карденаса из Испании, который работает менеджером в нескольких компаниях.
- И.о. главы департамента по делам НКО Владимир Титов пояснил, что ФБК пытался оказывать влияние на органы власти и организовывал митинги на иностранные средства.
- Директор ФБК Иван Жданов сказал, что организация никогда не получала денег из-за рубежа и финансируется исключительно россиянами.
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