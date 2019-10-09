Медведев назначил нового главу Росгидромета

В начале октября премьер-министр отправил в отставку предыдущего главу Росгидромета Максима Яковенко

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

До настоящего времени Шумаков был заместителем руководителя ведомства.

В начале октября Медведев отправил в отставку предыдущего главу Росгидромета Максима Яковенко. Он возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года. За несколько часов до отставки Яковенко сообщил РБК, что «никуда не собирается».

В феврале 2019 года Яковенко пожаловался, что синоптики не получают от государства необходимых средств, и предупредил, что точность прогнозов из-за этого может снизиться. В начале сентября 2019 года новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета. Ранее занимавший пост министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской считал, что на базе Росгидромета должна быть создана отдельная госкомпания.