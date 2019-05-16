Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Почти треть россиян считают, что причина их заболеваний кроется в работе и стрессе. К такому выводу пришли социологи из Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Винят работу и испытываемый стресс в своем состоянии здоровья 33% опрошенных. Еще 28% жалуются на отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней. Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха. Доля тех, кто считает, что причиной проблем со здоровьем является экологическая обстановка, снизилась с 32% в 2017 году до 18% в 2019 году.

Хорошим состоянием здоровья похвастался каждый третий россиянин, еще 53% заявили об удовлетворительном состоянии своего здоровья. Негативно оценили свое самочувствие 15% опрошенных (это на 9% меньше, чем в 2006 году).

Говоря о лечении болезней, большинство респондентов заявили, что обращаются за помощью в государственные поликлиники (46%). Еще треть занимаются самолечением, а каждый шестой (15%) идет в платное медучреждение. Еще 4% опрошенных социологами пускают все на самотек, а 1% прибегает к помощи целителей.