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Путин поручил правительству проработать ежегодные выплаты многодетным

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности (8 июля), а также проработать создание цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности (8 июля). Список поручений по итогам встречи главы государства с финалистами конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют команды из нескольких поколений семей, опубликован на сайте Кремля.

Кроме выплат Путин также поручил проработать вопрос создания цикла телепередач «об этапах жизни многодетных семей», в том числе с участием финалистов и победителей конкурса. Также правительству поручено рассмотреть вопрос «о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей».

Ответственным по этому направлению назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 1 декабря.

Отдельно президент поручил правительству совместно с организатором «Это у нас семейное» — автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» — обеспечить ежегодное проведение конкурса за счет бюджетных средств.

Путин подписал указ о Дне семьи, любви и верности
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

День семьи, любви и верности начали отмечать в России с 2008 года по предложению жителей Мурома Владимирской области. В этот день православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. Организацию празднования в 2008-м взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой — жены на тот момент президента России Дмитрия Медведева (ныне — заместитель председателя Совета безопасности России).

С тех пор ежегодно в этот день проходят праздничные мероприятия. Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и верность». Согласно положению о медали их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, «воспитавшие своих детей достойными членами общества» и получившие известность «крепостью семейных устоев».

В 2022 году Путин сделал День семьи, любви и верности официальным праздником. В этом году глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей. Однако Минтруд не поддержал инициативу.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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