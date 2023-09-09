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Суд в Петербурге арестовал бывшего главу НИИ «медицинского спецназа»

Суд в Петербурге арестовал экс-директора НИИ ФМБА Виктора Трухина
Трухина обвиняют в растрате 436 млн руб. Перед увольнением он пропал и написал прощальное письмо коллегам, сказав, что ему не в чем себя упрекнуть, а уникальность и сложность НИИ стала «ахиллесовой пятой», угрожающей будущему
Виктор Трухин
Виктор Трухин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Виктора Трухина, бывшего директора Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Трухина обвиняют по статье о присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Предельное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, он нанес ущерб институту на 436,74 млн руб. Защита Трухина просила назначить ему домашний арест, отмечая, что тот активно сотрудничает со следователями и выражает готовность разобраться в квалификации своих действий.

НИИ вакцин и сывороток — единственный в России производитель вакцин против гриппа полного цикла, экспортирующий свою продукцию в государства дальнего зарубежья. Вакцины института зарегистрированы и применяются в 17 странах мира.

Президент Владимир Путин называл ФМБА «медицинским спецназом».

В начале сентября Трухин перестал выходить на связь с семьей. Его дочь 3-го числа обратилась в полицию с заявлением о пропаже. На следующий день его уволили из НИИ в связи с результатами проверки, при которой обнаружились «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности».

Как пишет «Фонтанка», Трухин, после того как узнал о процессе увольнения, обратился к коллегам с прощальным письмом. В нем он подчеркнул, что ему «не в чем упрекнуть» ни себя, ни кого-либо из них, а НИИ стал для России уникальным предприятием. «Но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее», — добавил он.

Трухин — почетный консул Никарагуа в Санкт-Петербурге.

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