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Пропавшего директора института вакцин в Петербурге уволили с должности

Пропавшего директора института вакцин и сывороток Трухина уволили с должности
Виктор Трухин
Виктор Трухин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Виктора Трухина уволили с должности, сообщили в Федеральном медико-биологического агентстве (ФМБА) России.

Трухин был уволен 4 сентября после проверки, в ходе которой «были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности», сообщает ФМБА. В агентстве передали «полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки».

До этого «РИА Новости» и «Известия» сообщали о его пропаже. Новостное агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Трухин пропал в Москве. В полицию обратилась его дочь и заявила о пропаже.

По данным источника «Известий», дочь, которая подала заявление в полицию, последний раз видела отца 3 сентября вечером около дома, где он проживал.

После этого Трухин перестал выходить на связь. В мессенджерах в последний раз он появлялся 5 сентября. Мужчина не отвечал на звонки, в настоящее время абонент недоступен, сообщает издание.

Теги
Санкт-Петербург Москва пропажа вакцинация
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