В России выявили максимальное за полгода число заражений COVID-19

Уже два дня суточная заболеваемость держится выше 50 тыс. случаев, сегодняшнее число зараженных стало рекордным с марта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 52 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым максимумом за полгода.

В последний раз суточное число заболевших было больше 9 марта, тогда было зафиксировано 58 675 заражений. Уровень заболеваемости держится на отметке выше 50 тыс. вторые сутки подряд.

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 96 человек (максимум с 19 мая), 3621 зараженный госпитализирован.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

В мире число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом на утро 9 сентября достигло 607,5 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,51 млн человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время. Он пояснил, что такая тенденция типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается. Несмотря на это, Роспотребнадзор пока не видит причин для ввода обязательных COVID-ограничений.