В России выявили максимальное за полгода число заражений COVID-19

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Кремль заявил об интересе России к туристам из недружественных стран Политика, 12:44
ПСБ предложил самозанятым онлайн-платежи без открытия расчетного счета​ Пресс-релиз, 12:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:37
В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II Политика, 12:36
Motorola начала продажи первого в мире смартфона с камерой на 200 Мп Life, 12:33
Работа не нравится, но уволиться нельзя. Как выйти из ситуации Pro, 12:30
Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море Политика, 12:23
Территория ошибок: почему водители совершают нарушения на перекрестках Пресс-релиз, 12:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Омбудсмена попросили проверить статью УК о фейках и привлечь внимание КС Политика, 12:18
Экоранчо с купелями и сыроварни: 5 мест для отдыха на природе Стиль, 12:18
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Ленобласти Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:12
На Wildberries и Ozon пришли 100 тысяч продавцов: что происходит в e-comm Pro, 12:12
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили максимальное за полгода число заражений COVID-19

Уже два дня суточная заболеваемость держится выше 50 тыс. случаев, сегодняшнее число зараженных стало рекордным с марта
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 52 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым максимумом за полгода.

В последний раз суточное число заболевших было больше 9 марта, тогда было зафиксировано 58 675 заражений. Уровень заболеваемости держится на отметке выше 50 тыс. вторые сутки подряд.

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 96 человек (максимум с 19 мая), 3621 зараженный госпитализирован.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

В мире число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом на утро 9 сентября достигло 607,5 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,51 млн человек.

Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время. Он пояснил, что такая тенденция типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается. Несмотря на это, Роспотребнадзор пока не видит причин для ввода обязательных COVID-ограничений.

Читайте на РБК Pro
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Успеть до запрета: какие иностранные акции стоит купить, пока не поздно
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Какие статьи УК наиболее часто используются для давления на бизнесменов
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
коронавирус COVID-19 статистика
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Попова не увидела причин для введения COVID-ограничений
Общество
Попова заявила о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter