В России выявили максимальное за полгода число заражений COVID-19
За последние сутки в России выявлено 52 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым максимумом за полгода.
В последний раз суточное число заболевших было больше 9 марта, тогда было зафиксировано 58 675 заражений. Уровень заболеваемости держится на отметке выше 50 тыс. вторые сутки подряд.
За последние сутки от COVID-19 в России умерли 96 человек (максимум с 19 мая), 3621 зараженный госпитализирован.
В мире число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом на утро 9 сентября достигло 607,5 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,51 млн человек.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время. Он пояснил, что такая тенденция типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается. Несмотря на это, Роспотребнадзор пока не видит причин для ввода обязательных COVID-ограничений.