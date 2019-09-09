Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку

Бесплатную парковку правительство планирует разрешить тем инвалидам третьей группы, кто ограничен в возможностях передвигаться

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, предусмотренное федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, у которых ограничены способности к передвижению. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно федеральному закону о соцзащите инвалидов, сейчас право на бесплатную парковку на специально отмеченных местах имеют инвалиды первой и второй группы, а инвалиды третьей группы получают такое право в порядке, который определяет правительство. Поправки, которые предусматривают возможность для бесплатной парковки инвалидов именно третьей группы, вступили в силу 18 июля, теперь Министерство труда определило категории граждан, на которые это право распространится.

Минтруд предлагает распространить это право «на граждан из числа инвалидов третьей группы, имеющих ограничение способности к передвижению любой из трех степеней выраженности (первой, второй или третьей степени)». На транспортных средствах, которые задействованы в перевозке граждан с инвалидностью или управляются ими, должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

Если проект постановления будет принят, изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.