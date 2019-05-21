Правительство упростило процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об упрощении процедуры установления инвалидности. Постановление опубликовано на сайте правительства.

В частности, теперь документы для подтверждения инвалидности медицинские организации будут удаленно передавать на медико-социальную экспертизу (МСЭ) без участия человека с ограничениями по здоровью. Такое решение было принято, чтобы сократить сроки процедуры освидетельствования и упростить ее.

Помимо этого на сайте госуслуг можно подать запрос на получение копии акта МСЭ, протокола проведения освидетельствования, а также отправить заявление на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

Медведев сообщил о том, что подпишет указ, 7 мая. «Инвалидам не нужно будет ходить по инстанциям, собирать документы — все можно будет пересылать через портал госуслуг», — сказал тогда премьер-министр. Он также отмечал, что по программе «Доступная среда» люди с инвалидностью смогут посещать две трети социальных объектов.

