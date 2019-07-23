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Эксперты заявили о недоступности сайтов госорганов для инвалидов

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи разработать единый национальный стандарт для сайтов федеральных и региональных ведомств, в рамках которого все государственные интернет-ресурсы адаптируют для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится в письме (копия есть у РБК) гендиректора ИРИ Сергея Петрова главе министерства Константину Носкову. Петров предлагает в рамках новых стандартов обязать разработать для госсайтов синтезаторы речи (скринридеры) и адаптировать их для слабовидящих.

Сайты 12 федеральных органов госвласти не адаптированы под комфортную визуализацию информации, подсчитали в ИРИ. В 27 регионах 41 официальный ресурс (портал региона, сайт главы/губернатора, правительства/администрации, сайт заксобрания) не имеет версии для слабовидящих граждан.

Еще 55 сайтов (65% от общего числа) федеральных органов государственной власти публикуют видео без субтитров. На 20 из них используется встроенный проигрыватель YouTube с автоматическими субтитрами при помощи штатного переводчика низкого качества. Кроме того, на 87 из 230 региональных сайтов органов государственной власти отсутствуют субтитры к опубликованным видео. На остальных субтитры имеются только к отдельным роликам.

Для удобства слабовидящих пользователей ИРИ предлагает ввести единый цифровой знак перехода на режим для слабовидящих (активной кнопки, подтверждающей переход сайта в этот режим) и единообразное размещение этой кнопки на всех федеральных сайтах. В отечественной регуляторике есть только устаревший ГОСТ Р 52872-2012, посвященный требованиям доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению, пояснили в ИРИ.

В России около 12 млн человек с инвалидностью, многие пожилые люди испытывают проблемы со слухом и зрением, в итоге почти треть населения страны нуждается в онлайн-пространстве, адаптированном под особые потребности, прокомментировал Петров. В новом унификаторе предполагается прописать масштабирование верстки для слабовидящих и универсальные коды для корректной озвучки на сайтах.

Стоимость разработки версии сайта госоргана, адаптированного для людей с ограниченными возможностям, «в первом приближении может составить от 150 тыс. руб., в зависимости от объема и технических особенностей самого веб-сайта», прокомментировал РБК эксперт ИРИ, председатель комитета по информационным технологиям «Деловой России» Никита Северинов.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил РБК, что письмо ИРИ поступило в ведомство. «Мы его рассмотрим», — добавил он.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Институт развития интернета, Минсвязи, инвалидность, сайты, госорганы
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