В Хабаровске впервые проведут парад в честь победы над Японией

Парад проведут 3 сентября 2025 года, предложение региональных властей поддержал Путин. В 2020 году мероприятия в честь окончания Второй мировой войны прошли в Южно-Сахалинске

В Хабаровске впервые проведут военный парад в честь Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщил врио губернатора края Дмитрий Демешин.

«Парад состоится в сентябре 2025 года, в 80-ю годовщину полного разгрома японских милитаристов на Дальнем Востоке», — написал он в телеграм-канале, отметив, что предложение региональных властей поддержал Владимир Путин.

С этой инициативой к Путину обращался прежний глава региона Михаил Дегтярев, который с мая занимает должность главы Минспорта.

В городе еще не проводили парадов в честь окончания Второй мировой войны. 3 сентября 2020-го он прошел в Южно-Сахалинске. В тот же день в Хабаровске хотели устроить авиапарад, но этому помешал сильный дождь, отмечает DVnovosti.

Окончание Второй мировой войны отмечалось в России 2 сентября, в этот день в 1945 году Япония подписала акт о капитуляции. Но в 2020 году дату перенесли на 3 сентября. В Совете по правам человека призывали отклонить соответствующий проект, поскольку 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане в 2004-м.

В 2023-м власти приняли закон об упоминании Японии в памятной дате окончания Второй мировой войны.