В СК предложили разрешить дела против погибших в годы Второй мировой

Бастрыкин предположил, что вскрывшиеся факты преступлений немецких войск в годы войны могут стать причиной для дополнительных компенсаций пострадавшим. При этом еще в 1990 году страны-победительницы отказались от прав на репарации

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Следует изучить вопрос о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые позволят расследовать и рассматривать в суде уголовные дела против умерших лиц, подозреваемых в преступлениях против мира и безопасности человечества в период Великой Отечественной войны. Такое предложение выдвинул глава СК Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Следователи установили «множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее не известных», их не учитывали при определении репараций, доложил он. Обнаруженные сведения, предположил Бастрыкин, могут использоваться для дополнительных компенсаций родственникам жертв в России и выплат за причиненный ущерб.

В 1990 году СССР (правопреемницей которого стала Россия), Франция, Великобритания и США подписали с ФРГ и ГДР Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, по которому страны-победительницы отказались от репараций после объединения страны. С того момента власти Германии подчеркивают, что все вопросы, касающиеся Второй мировой войны, включая дальнейшие репарации, закрыты. Вместе с тем Германия по своему решению не раз платила единовременные компенсации пострадавшим во время Холокоста и перечисляла выплаты бывшим подневольным рабочим, угнанным в Германию в ходе Второй мировой войны. Выплаты на €4,4 млрд получили 1,66 млн человек из России, Чехии и других стран. МИД Германии в январе 2024 года снова отметил, что Берлин признает свою ответственность за зверства немецкой армии на территории СССР. В частности, немецкие власти спонсируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где проходят лечение многие пережившие блокаду Ленинграда.

Репарации за войны XX века требовали и от России, в частности, власти Польши — по Рижскому договору в 2021 году, настаивая, что советское правительство не выполнило свои обязательства. Варшава упоминала репарации от Москвы и в контексте разговора о Второй мировой войне, в рамках которой советские войска присоединили восточную Польшу в 1939 году. Кремль называл такие требования «политическим экстремизмом».