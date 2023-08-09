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В Минздраве опровергли снижение вакцинации детей от туберкулеза

НМИЦ фтизиопульмонологии: доля вакцинированных от туберкулеза детей не снижалась
В России с начала года выросла заболеваемость туберкулезом среди детей, следует из отчета Роспотребнадзора за пять месяцев. Это отчасти связано с отказами от прививок, писал «Медвестник»
Фото: Franck Castel / Zuma / ТАСС
Фото: Franck Castel / Zuma / ТАСС

В России не наблюдалось снижения вакцинации детей от туберкулеза, доля привитых новорожденных почти не менялась в последние два года, сообщила РБК директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, профессор Ирина Васильева.

«Медвестник» со ссылкой на отчет Роспотребнадзора ранее сообщил, что за первые пять месяцев текущего года выросла заболеваемость туберкулезом среди детей младше 14 лет. Отчасти это связано с отказами от вакцинации, говорил изданию заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Валентин Ковалев.

Статистика за пять-шесть месяцев не может дать полного представления о заболеваемости туберкулезом, а достоверными могут быть только статистические данные за год, считает Васильева. «Что касается иммунизации против туберкулеза, то ее снижения у детей в родильных отделениях в 2022 году не наблюдалось: по статистическим данным, в 2021 году было вакцинировано 79,1% новорожденных, а в 2022 году — 79,4%», — сообщила она.

Согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, доля привитых вакциной БЦЖ в роддомах России в 2005 году составляла 89,1%. К 2017 году она снизилась до 81,4%, в 2019 году показатель составил 81,7%.

По словам профессора, в последнее время увеличился охват профилактических мер по выявлению и предупреждению распространения туберкулеза. Так, за первые шесть месяцев текущего года число детей до 14 лет, осмотренных в рамках иммунодиагностики, выросло на 5,8%.

Васильева обращает внимание, что снижение вакцинации приводит к заболеванию тяжелыми формами туберкулеза, такими как туберкулезный менингит, но данные мониторинга за 2022 год показывают, что подобных диагнозов было всего три — столько же, сколько и в 2021-м.

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Указывает внештатный специалист Минздрава и на стабильную ситуацию с впервые выявленными случаями туберкулеза среди взрослых. По ее словам, за шесть месяцев 2023 года был выявлен 22 371 такой случай, что ниже аналогичного периода прошлого года (23 052) на 3%.

«Отмечу также, что на Украине ситуация на протяжении ряда лет была неблагополучной по туберкулезу (не проводилась вакцинация и профилактические осмотры взрослых и детей). При этом прибывшие взрослые и дети проходят необходимую диагностику и при необходимости получают лечение», — заключила Васильева.

По данным ТАСС, общее число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля прошлого года, превысило 5,4 млн человек.

Согласно отчету Роспотребнадзора, за пять месяцев 2023 года впервые выявленный туберкулез обнаружили у 703 детей, что на 17% больше прошлогоднего показателя. На 19% (666 случаев) выросла детская заболеваемость туберкулезом органов дыхания, писал «Медвестник». В то же время он указывал, что рост заболеваемости туберкулезом среди всего населения не такой быстрый: число случаев впервые выявленного заболевания увеличилось на 4% (17,1 тыс.), туберкулеза органов дыхания — на 5% (16,5 тыс.).

Издание также обратило внимание, что заболеваемость острыми формами гепатитов среди детей в указанный период увеличилась почти на четверть (22%) — до 398 случаев. Большинство таких эпизодов (359) касаются гепатита А. На 28% выросло число случаев хронических гепатитов — до 122, большая часть которых относятся к гепатиту С (112).

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
туберкулез Минздрав вакцинация
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