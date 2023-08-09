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Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде превысило 50

Губернатор Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде превысило 50
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После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее местные власти говорили о 45 пострадавших, а региональных минздрав — о 43.

«У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок», — сказал он в эфире канала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). В реанимации находятся шесть человек, за жизнь двоих борются врачи, еще восемь лежат в стационаре.

В причинах ЧП разбираются следователи, сказал он. Эпицентр был «расположен именно в месте сборки пиротехники». Ранее Воробъев отметил, что версия об атаке территории завода беспилотником не подтверждается.

Губернатор говорил, что до пяти человек могут быть под завалами, разбор может занять около 12 часов.

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Теги
Андрей Воробьев Сергиев Посад Подмосковье Загорский оптико-механический завод