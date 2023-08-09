Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45

По разным данным, пострадали от 43 до 45 человек, из них шесть находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговой травмой. Минздрав сообщил, что троих раненых извлекли из-под завалов. СК завел уголовное дело

Фото: PressaSP / Telegram

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45, сообщает администрация городского округа в телеграм-канале. При этом подмосковный минздрав пишет о 43 раненых.

По данным администрации, шесть человек находятся в реанимации, еще 17 — в других отделениях, в травмпункте — 22.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в больницу поступили 43 человека. У шестерых в реанимации — ожоги и черепно-мозговая травма. Он написал, что под завалами могут находиться пять человек. Позднее в Минздраве России сообщили, что оттуда извлекли трех пострадавших.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное Общество

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и медицины катастроф, также власти подключили санавиацию.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода прогремел утром 9 августа. По данным подмосковной прокуратуры, ЧП случилось на складе пиротехнических изделий. Воробьев сообщал, что помещение арендовала частная компания. Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов позднее уточнил, что речь идет о предприятии «Пиро-Росс». На сайте компании говорится, что она с 2000 года была основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны.

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Депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов назвал причиной взрыва нарушение технологических процессов. По словам Воробьева, версия об атаке беспилотника не подтверждается, передает «Интерфакс». Ранее ее приводил телеграм-канал «112».

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По данным властей, повреждения получили около 20 многоквартирных домов, местный спорткомплекс «Луч», две школы и колледж.