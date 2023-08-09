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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45
По разным данным, пострадали от 43 до 45 человек, из них шесть находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговой травмой. Минздрав сообщил, что троих раненых извлекли из-под завалов. СК завел уголовное дело
Фото: PressaSP / Telegram
Фото: PressaSP / Telegram

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45, сообщает администрация городского округа в телеграм-канале. При этом подмосковный минздрав пишет о 43 раненых.

По данным администрации, шесть человек находятся в реанимации, еще 17 — в других отделениях, в травмпункте — 22.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в больницу поступили 43 человека. У шестерых в реанимации — ожоги и черепно-мозговая травма. Он написал, что под завалами могут находиться пять человек. Позднее в Минздраве России сообщили, что оттуда извлекли трех пострадавших.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и медицины катастроф, также власти подключили санавиацию.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода прогремел утром 9 августа. По данным подмосковной прокуратуры, ЧП случилось на складе пиротехнических изделий. Воробьев сообщал, что помещение арендовала частная компания. Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов позднее уточнил, что речь идет о предприятии «Пиро-Росс». На сайте компании говорится, что она с 2000 года была основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45
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Депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов назвал причиной взрыва нарушение технологических процессов. По словам Воробьева, версия об атаке беспилотника не подтверждается, передает «Интерфакс». Ранее ее приводил телеграм-канал «112».

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
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По данным властей, повреждения получили около 20 многоквартирных домов, местный спорткомплекс «Луч», две школы и колледж.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод Подмосковье Московская область Андрей Воробьев
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