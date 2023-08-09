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Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет
Вера Васильева
Вера Васильева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет, сообщает Московский академический театр сатиры. Там не уточнили причину смерти.

В театре выразили соболезнования близким, друзьям и поклонникам актрисы, пообещав объявить дату прощания позднее.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в Театр сатиры. «Впрочем, сатиру я никогда не любила и даже не понимала ее. Я была полна сентиментальных романов и мечтала о Ларисе из «Бесприданницы», — рассказывала артистка ТАСС в 2020 году. Тем не менее, она прослужила в театре 75 лет, юбилей отмечался в марте этого года.

На счету Васильевой более 60 ролей, одна из наиболее известных — графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Его в 1968 году поставил театральный режиссер Валентин Плучек по пьесе Пьера Бомарше. В последние годы Васильева играла в моноспектакле «Вера» по собственным мемуарам.

Актриса снялась в более чем 40 фильмах.

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Вера Васильева театр Сатиры