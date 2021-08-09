Агрессивная третья волна. Самое актуальное о пандемии на 9 августа

Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса, москвичи и петербуржцы — об обязательном тестировании, Кинг напишет книгу о пандемии. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 160 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,4 млн. Выздоровели 5,7 млн человек (14,4 тыс. за сутки), умерли более 165,6 тыс. (плюс 769 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

Чуть больше трети жителей Москвы и столько же Петербурга считают, что в их городах нужно провести всеобщее тестирование на COVID-19, показал опрос SuperJob.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавирусной инфекции более агрессивна. По его словам, на это влияет контагиозность мутаций вируса, в результате чего COVID-19 распространяется быстрее, а инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений сокращается.

Мурашко назвал ситуацию с распространением COVID-19 в Астраханской области крайне напряженной: за полтора месяца число заразившихся за сутки в регионе выросло с 40 до 293 человек.

В России зафиксировали случай, когда один инфицированный коронавирусом заразил еще 1,5 тыс. человек, рассказали в центре «Вектор». В каком регионе выявили суперраспространителя, не уточняется.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 202,2 млн человек, более 4,2 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,9 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн), на четвертом — Франция (6,3 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Онлайн-ретейлер Amazon разыграет ценные призы среди сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них два приза по $500 тыс., шесть — по $100 тыс., а также пять автомобилей и столько же туристических путевок.

Американский писатель Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу, за основу он решил взять события 2020 года. По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его недавно вышедшего романа «Билли Саммерс».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предложила называть новые штаммы коронавируса именами созвездий, если букв греческого алфавита не хватит.