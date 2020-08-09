ЦИК Белоруссии увидела сознательную порчу бюллетеней на выборах

Глава комитета заявила, что это организованная акция протеста, запланированная еще до начала голосования

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На выборах президента Белоруссии организована сознательная порча бюллетеней, заявила глава Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК) Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как «Честные люди», которые готовят наблюдателей, избирателей, которые пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней. Сразу же могу сказать, что если будет это происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать», — сказала она.

Кроме того, Ермошина предупредила, что позднее доля проголосовавших может снизиться, так как количество избирателей в абсолютных цифрах увеличится в силу того, что очень многие вносятся сейчас в дополнительные списки. Это связано с тем, что некоторые избиратели по консультации родственников не вносились в списки, но все-таки пришли на избирательные участи.