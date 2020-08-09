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Путин лишил каракулевых шапок полковников и генералов армии

Они остались только у высших офицеров и полковников ФСО и Росгвардии. Военнослужащим Вооруженных сил на замену каракулевых шапок придут меховые
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В разделе II: пункт пять изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.

Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС заменят на меховые шапки с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров).

Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок в конце апреля. Тогда военное ведомство представило проект президентского указа, которым генералы и полковники Вооруженных сил, а также адмиралы и капитаны I ранга лишались права носить в качестве военной формы «шапки из каракуля с козырьком».

В Минобороны отмечали, что в случае принятия поправок каракулевые шапки останутся только в ФСО и Росгвардии, а в Вооруженных силах их заменят на меховые шапки. Цвет этих головных уборов будет разным для отдельных видов Вооруженных сил и родов войск, в Воздушно-космических силах (ВКС) и Воздушно-десантных войсках (ВДВ) они будут синими, у остальных — черными или защитного цвета.

Целью внесения этих изменений в министерстве назвали «реализацию решения президента Российской Федерации о военной форме одежды военнослужащих».

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, указ, офицеры, генералы
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