Путин лишил каракулевых шапок полковников и генералов армии

Они остались только у высших офицеров и полковников ФСО и Росгвардии. Военнослужащим Вооруженных сил на замену каракулевых шапок придут меховые

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В разделе II: пункт пять изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.

Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС заменят на меховые шапки с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров).

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок в конце апреля. Тогда военное ведомство представило проект президентского указа, которым генералы и полковники Вооруженных сил, а также адмиралы и капитаны I ранга лишались права носить в качестве военной формы «шапки из каракуля с козырьком».