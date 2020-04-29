Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В случае принятия поправок каракулевые шапки останутся только в ФСО и у генералов Росгвардии, а высших офицеров армии и флота их лишат

Министерство обороны России разработало проект президентского указа о лишении генералов и полковников Вооруженных сил, а также адмиралов и капитанов I ранга права носить в качестве военной формы «шапки из каракуля с козырьком». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, где на него обратила внимание Русская служба Би-би-си.

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.

В случае принятия поправки каракулевые шапки останутся только в ФСО и Росгвардии, а в Вооруженных силах их заменят на меховые шапки (по данным Би-би-си, такие шьют из облагороженной овчины). Цвет этих головных уборов будет разным для разных видов Вооруженных сил и родов войск, в ВКС и ВДВ они будут синими, у остальных — черными или защитного цвета. У всех таких шапок будет козырек «с шитьем пятипроцентного золочения».

Целью изменений в сообщении на сайте проектов Минобороны назвали «реализацию решения президента Российской Федерации о военной форме одежды военнослужащих».