ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,41 66,28 EUR Нал. 77,59 76,31 USD Бирж. 66,88 +1,02 EUR Бирж. 76,99 +1,36 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6590,00 +75,10 IMOEX 2466,70 -1,09% RTSI 1162,11 -2,84% Brent 85,60 +0,39% DJIA 26631,43 -0,73% Nasdaq 7921,61 -1,29%
Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах
Лента новостей
Bithumb запустит децентрализованную биржу до конца октября 18:27, Крипто Коновалов подал в суд из-за переноса второго тура выборов главы Хакасии 18:16, Политика Вопрос дальности: почему Москва и Вашингтон снова спорят о ракетах 18:00, Мнение Microsoft повысит стоимость офисного софта на 30% 17:56, Технологии и медиа Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:56, Спецпроект РБК PINK Авен сравнил отказ от доллара с заменой топора шкурой 17:50, Финансы Туск ответил главе МИД Британии на слова о сходстве СССР и ЕС 17:47, Политика Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах 17:41, Общество Новак заявил о возможности повышения цены на нефть до $100 за баррель 17:35, Экономика Рогозин пообещал через шесть лет создать транспортную систему до Луны 17:32, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 17:27, РБК и Schneider Electric Путин прибыл в Индию с официальным визитом 17:20, Политика Bitfinex добавила фиатные пары к токену TRON: его цена выросла на 6% 17:18, Крипто Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии по футболу 17:16, Спорт Экс-главу центра связи ФСИН обвинили в злоупотреблении полномочиями 17:12, Общество Премия РБК: новые правила, новые эксперты и новые герои 17:02, Общество Швейцарский производитель шоколада приобрел российскую «Инфорум» 17:02, Бизнес Nordea ответил на публикации о расследовании отмывания денег из России 17:00, Финансы Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам 16:42, Политика Миллер обсудит с Китаем поставки по «Силе Сибири» газа сверх контракта 16:40, Бизнес Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 16:39, РБК и Mastercard Климкин назвал неадекватной высылку украинского консула из Венгрии 16:37, Политика Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия» 16:31, Общество Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян 16:29, Фотогалерея  Российский космонавт и астронавты NASA вернулись на Землю с МКС 16:23, Технологии и медиа В Карачаево-Черкесии задержали участников террористического подполья 16:15, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:07, РБК и Мираторг Ротенберг рассказал об инциденте на железнодорожной части Крымского моста 16:07, Общество
Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах
Общество, 17:41
0
Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах
Российская армия не будет отказываться от использования шапок-ушанок, однако изменится терминология и их будут называть «шапками», прокомментировал представитель Минобороны сообщения СМИ об отказе от этого головного убора
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В опубликованном в четверг постановлении правительства говорится не об отказе российской армии от шапок-ушанок, а о замене терминологии, пояснил ТАСС представитель Минобороны России.

«Речь в постановлении идет о замене терминологии. Никаких конструктивных изменений в головных уборах нет», — сказал он. Представитель оборонного ведомства уточнил, что терминологию изменили, чтобы упростить работу с нормативными документами.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, предусматривающее изменения в нормах снабжения для российских военнослужащих в мирное время. В том числе в документе говорится о замене «шапок-ушанок» на «шапки», а «рубах» на «фуфайки». Кроме того, «шапку-ушанку из каракуля» поменяли на «шапку из каракуля», а «шапку-ушанку меховую» на «шапку меховую».

В армии отменят пилотки и станут выдавать трусы контрактникам
Общество

Помимо этого сообщалось, что российским военным в мирное время не будут выдавать шерстяные пилотки.

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с «РИА Новости» объяснил эти изменения «адаптацией к реалиям» XXI века. «Сейчас поменялись материалы, из которых изготавливаются эти вещи, они стали современными. Следовательно, изменились и их названия», — сказал он.

В свою очередь другой член совета Виктор Муразовский назвал замену «шапок-ушанок» на «шапки» бюрократической процедурой, подчеркнув, что «в наших климатических реалиях» данному головному убору сложно найти замену.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Минобороны , шапка
Главное
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам Политика
Материалы по теме
В армии отменят пилотки и станут выдавать трусы контрактникам Общество
Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с шапкой-ушанкой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter