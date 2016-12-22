Минобороны переименует шапки-ушанки в нормативных документах

Российская армия не будет отказываться от использования шапок-ушанок, однако изменится терминология и их будут называть «шапками», прокомментировал представитель Минобороны сообщения СМИ об отказе от этого головного убора

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В опубликованном в четверг постановлении правительства говорится не об отказе российской армии от шапок-ушанок, а о замене терминологии, пояснил ТАСС представитель Минобороны России.

«Речь в постановлении идет о замене терминологии. Никаких конструктивных изменений в головных уборах нет», — сказал он. Представитель оборонного ведомства уточнил, что терминологию изменили, чтобы упростить работу с нормативными документами.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, предусматривающее изменения в нормах снабжения для российских военнослужащих в мирное время. В том числе в документе говорится о замене «шапок-ушанок» на «шапки», а «рубах» на «фуфайки». Кроме того, «шапку-ушанку из каракуля» поменяли на «шапку из каракуля», а «шапку-ушанку меховую» на «шапку меховую».

Помимо этого сообщалось, что российским военным в мирное время не будут выдавать шерстяные пилотки.

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с «РИА Новости» объяснил эти изменения «адаптацией к реалиям» XXI века. «Сейчас поменялись материалы, из которых изготавливаются эти вещи, они стали современными. Следовательно, изменились и их названия», — сказал он.

В свою очередь другой член совета Виктор Муразовский назвал замену «шапок-ушанок» на «шапки» бюрократической процедурой, подчеркнув, что «в наших климатических реалиях» данному головному убору сложно найти замену.