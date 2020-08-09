Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 августа

Более 3 млн заразившихся в Бразилии, в Москве умерли еще 12 человек — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 882 тыс. (плюс 5212 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 854 человека (плюс 129 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек.