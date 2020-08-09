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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 августа

Более 3 млн заразившихся в Бразилии, в Москве умерли еще 12 человек — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 882 тыс. (плюс 5212 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 854 человека (плюс 129 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов в столице по состоянию на 8 августа достигло 4572.
  • Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Митрополиту было 79 лет. Также умер насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман после долгой болезни, которая была вызвана коронавирусом. Священнослужитель был известен тем, что несколько раз в неделю проводил ритуал по изгнанию «нечистых духов» из людей.
  • Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин по коронавирусу. В Мариинке отменили большинство занятий. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр. В Большом заболела артистка балета. Все, кто с ней контактировал, сдали анализы и находятся дома на карантине.

  • Более 500 граждан с подозрением на коронавирус были принудительного изолированы и госпитализированы решением судов, сообщила Генпрокуратура. «За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции — более 200, о принудительной госпитализации — более 300», — указали в ведомстве.

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  • Директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что облегчить состояние больных коронавирусом может высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в винах, орехах и какао. «Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил эксперт. Он также рассказал, что антитела в таком случае должны быть в концентрированном виде. Их вводят под капельницей внутривенно. По словам Гинцбурга, если вакцина работает профилактически, то антитела помогают, когда человек уже инфицирован.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве суд на 90 дней запретил работу сервиса такси Wheely из-за отказа во время режима ограничений в столице передавать данные о поездках властям. В сервисе утверждали, что по этой информации возможно идентифицировать пассажира, в дептрансе же заявляли, что не интересовались персональными данными.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,9 млн, из них более 709,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 19,4 млн человек, из них более 722 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,9 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,9 млн), на третьем — Индия (более 2,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (545 тыс.).
  • В Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Верховный суд страны объявил трехдневный траур по 100 тыс. умерших от коронавирусной инфекции.
  • В США выявлены более 5 млн случаев инфицирования.
  • Билл Гейтс предостерег от применения вакцины от COVID-19 без должной проверки. Основатель Microsoft предположил, что, к примеру, Китай и Россия могут выпустить на рынок небезопасную или неэффективную вакцину.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Совет ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия в перечень вновь не попала. В новой версии списка оказались десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. По сравнению с предыдущей версией из перечня разрешенных стран убрали Марокко. В списке также указан Китай. При этом в сообщении ЕС отмечается, что въезд китайским гражданам будет разрешен на основе принципа взаимности, после того как Пекин откроет границы для европейцев.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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