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Росрыболовство озвучило детали новых правил любительской рыбалки
С 1 января начнут действовать правила, по которым любителям запрещено добывать рыбу сетями. В частности, вводятся суточные нормы вылова и ограничивается подводная охота
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующий закон рассматривался в Госдуме с 2013 года и был принят только в декабре 2018-го. О необходимости снять ограничения на любительскую рыбалку еще в 2011 году говорил занимавший на тот момент пост премьер-министра Владимир Путин. Он выступил с такой инициативой после того, как был принят федеральный закон «О рыболовстве», согласно которому 6,5 тыс. рыбопромысловых участков становились платными.

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Шестаков на совещании в Астрахани отметил, что в стране любительской рыбалкой увлекаются около 25–30 млн человек. По его мнению, в основе закона лежит «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил».

Согласно закону:

  • запрещается добыча рыбы в рамках любительского рыболовства сетями;
  • устанавливается возможность любительского рыболовства сетями в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания, с условием учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий;
  • вводятся суточные нормы вылова и нормы об ограничении подводной охоты.

Запрещается не только использование сетей, но и их оборот. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что это позволит бороться с производством и распространением «самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых китайских сетей».

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Суточные нормы вылова разрабатывались по рекомендациям рыбохозяйственных научных институтов с учетом мнений регионов, общественности и рыболовов-любителей, пояснили «Коммерсанту» в Росрыболовстве. В каждом регионе она будет своя. Так, в Москве и области в день можно выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. Совокупный вес выловленного не должен превышать 5 кг.

По данным издания, в разрабатываемых ведомственных актах говорится, что при обнаружении в машине более 50 кг рыбы без сопроводительных документов грозит ответственность по ч. 2 ст. 8.37. КоАП (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Росрыболовство, рыба
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