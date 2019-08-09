Росрыболовство озвучило детали новых правил любительской рыбалки

С 1 января начнут действовать правила, по которым любителям запрещено добывать рыбу сетями. В частности, вводятся суточные нормы вылова и ограничивается подводная охота

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующий закон рассматривался в Госдуме с 2013 года и был принят только в декабре 2018-го. О необходимости снять ограничения на любительскую рыбалку еще в 2011 году говорил занимавший на тот момент пост премьер-министра Владимир Путин. Он выступил с такой инициативой после того, как был принят федеральный закон «О рыболовстве», согласно которому 6,5 тыс. рыбопромысловых участков становились платными.

Шестаков на совещании в Астрахани отметил, что в стране любительской рыбалкой увлекаются около 25–30 млн человек. По его мнению, в основе закона лежит «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил».

Согласно закону: