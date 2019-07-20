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Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%
В декабре прошлого года в Росрыболовстве сообщили о двукратном падении цен на икру на фоне рекордных объемов улова (675,8 тыс. т). Однако в текущем году цены вырастут на 25–30%, считает глава информагентства по рыболовству
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

В текущем году цены на красную икру и рыбу вырастут на 25–30%, заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс».

«На Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты «красной путины». Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — сказал он.

По словам Савельева, сахалинскую горбушу продают по цене в 320–380 руб. за кг, камчатскую кету — по 390–410 руб., симу — по 550–570 руб. Вместе с ростом улова лососей цены снизятся, но не вернутся к уровню 2018 года, когда был установлен рекорд по вылову, считает эксперт.

Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена за отечественную икру лососевых в июне составила 3602 руб. за кг, это на 2,62% меньше, чем в январе (3697 руб.). В 2018 году цены составляли 3922 руб. в январе и 3965 руб. в мае, летом же стоимость икры росла: в июне — до 3973 руб., в июле — до 3990 руб., в августе — до 3997 руб. К концу года цены снизились до 3768 руб.

Средние цены на охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород в июне 2019 года составили 723 руб. за кг (в прошлом году было 708 руб., в январе текущего — 726 руб.).

Савельев привел данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и сообщил, что к середине июля в России уже выловили 61,4 тыс. т тихоокеанского лосося, что на 21,8% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Лососевая путина на Дальнем Востоке только начинается, и первая поступающая на рынок рыба традиционно дорогая, в росте цен на 20–30% нет ничего необычного, заявил РБК вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Прогнозы по ценам на улов в целом по году делать пока рано, но снижения цен по сравнению с прошлым годом Фомин не ожидает: по прогнозам ученых, вылов лососевых в этом году будет 430 тыс. т, тогда как в прошлом он составил почти 700 тыс. т.

Авторы: Константин Нагаев, Елена Сухорукова
Теги: икра, рыба, цены
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