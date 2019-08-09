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В галерее Шилова неизвестный смыл и дорисовал часть портрета
После того как на картине нашли дефект, ее отправили на экспертизу
Портрет художника Суздальцева (Фото: shilov.catalog.mos.ru)

Эксперты проводят оценку состояния картины «Портрет художника Суздальцева» из галереи Александра Шилова, после того как на ней был обнаружен дефект, сообщил «РИА Новости» смотритель галереи.

«Портрета Суздальцева» в зале нет сейчас. На ней обнаружили дефект. Идет расследование. Работу убрали, она у экспертов», — сообщил собеседник агентства.

От комментариев РБК в галерее отказались.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что картину «Портрет художника Суздальцева» в галерее Александра Шилова повредил злоумышленник, который стер с полотна некоторые элементы и дорисовал новые. Эту информацию подтверждает и источник «Комсомольской правды».

При этом, по словам собеседника агентства, неясно, когда это произошло. Картина выставлялась в галерее с 2013 года, а обнаружил изменения в ней сам Шилов в середине июля. «Сотрудники галереи написали заявление в полицию, начата доследственная проверка», — сказал собеседник агентства.

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О повреждении «Портрета художника Суздальцева» сообщает также источник агентства «Москва». По его словам, стоимость картины составляет 9,7 млн руб.

«Пока нет информации», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК о повреждении неизвестными картины из галереи Александра Шилова.

В мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи разбил защитное стекло и повредил полотно картины Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Полиция возбудила уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия.

Повредивший картину Игорь Подпорин в суде заявил, что данное полотно вызвало у него неприятные ощущения. «Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее», — сказал он, добавив, что Иван Грозный сына своего не убивал. Также, по словам Подпорина, ему не понравилась авторская техника Репина. Свою вину в содеянном он признал частично.

Московская государственная картинная галерея Александра Шилова расположена в центре Москвы на улице Знаменка. Работает с 1997 года.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина
Теги: галерея, картина, портрет
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