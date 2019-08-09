В галерее Шилова неизвестный смыл и дорисовал часть портрета

После того как на картине нашли дефект, ее отправили на экспертизу

Портрет художника Суздальцева (Фото: shilov.catalog.mos.ru)

Эксперты проводят оценку состояния картины «Портрет художника Суздальцева» из галереи Александра Шилова, после того как на ней был обнаружен дефект, сообщил «РИА Новости» смотритель галереи.

«Портрета Суздальцева» в зале нет сейчас. На ней обнаружили дефект. Идет расследование. Работу убрали, она у экспертов», — сообщил собеседник агентства.

От комментариев РБК в галерее отказались.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что картину «Портрет художника Суздальцева» в галерее Александра Шилова повредил злоумышленник, который стер с полотна некоторые элементы и дорисовал новые. Эту информацию подтверждает и источник «Комсомольской правды».

При этом, по словам собеседника агентства, неясно, когда это произошло. Картина выставлялась в галерее с 2013 года, а обнаружил изменения в ней сам Шилов в середине июля. «Сотрудники галереи написали заявление в полицию, начата доследственная проверка», — сказал собеседник агентства.