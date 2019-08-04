Художник Сафронов отправил на реставрацию пострадавшие от потопа картины

Художник Никас Сафронов отдал на реставрацию более десяти живописных полотен и 15 графических листов, пострадавших из-за затопления его московской квартиры соседями сверху, передает «РИА Новости».

По словам художника, пострадали не все находившиеся в квартире полотна: некоторые из них были упакованы, некоторые нет. «Огорчает то, что большая часть испорченных работ были из частных коллекций, коллекционеры дали их мне на выставку. Графика восстановлению не подлежит, тут только если авторское повторение делать. А живопись я уже отвез реставраторам», — сообщил Сафронов агентству.

Он добавил, что работы, в отличие от квартиры, не были застрахованы. Сафронов также сообщил, что затопленные картины, отобранные для сентябрьской выставки в Москве, придется заменить другими.

Ранее его сын Лука Сафронов-Затравкин сообщал «РИА Новости», что из-за потопа в квартире пострадали более 200 картин, участвующих в выставке. Там также находились свыше 100 экземпляров книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам полотен Сафронова.

Сын художника отмечал, что соседка сверху не позвонила в аварийную службу, а решила дождаться мастера утром. В результате картины, мебель и ковры художника находились в воде четыре часа.