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Общество ,  
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Порвавший картину Репина объяснил поступок неприятными ощущениями

Посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в ходе дачи показаний в суде объяснил свой поступок тем, что данное полотно вызвало у него неприятные ощущения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Подпорин сообщил, что раньше он редко ходил по музеям из-за нехватки времени. Он отметил, что пришел в галерею, чтобы посмотреть картины, зашел в буфет, при этом алкоголь не употреблял. По его словам, раньше картину Репина он не видел и не собирался ее портить.

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«Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее. Собрался уже выходить, но вернулся и повредил картину стойкой», — заявил Подпорин в суде.

Он мотивировал свой поступок тем, что Иван Грозный не убивал своего сына, а также особенностями авторской техники. «Она нарисована в таком стиле...Там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России», — сказал подсудимый. На вопрос прокурора, не возмутила ли его историческая недостоверность других картин, в том числе написанных на мифологические сюжеты, он ответил, что негативной реакции они не вызвали.

Свою вину в содеянном он признал частично. Он также не отрицает фактическую сторону дела, однако пытается смягчить квалификацию, не считая того, что картина представляет собой особую культурную ценность.

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Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Следствие установило, что Игорь Подпорин разбил стекло и повредил металлической стойкой ограждения ​полотно Репина в экспозиции галереи. В отделении полиции он сообщал, что выпил 100 г водки перед инцидентом, однако позже на суде эти слова опроверг, сказав, что в буфете Третьяковки пил не водку, а компот. В ходе судебного заседания обвиняемый также заявлял, что «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых». Тогда по итогу заседания суд решил арестовать Подпорина и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокурор сообщал, что ущерб, нанесенный картине, составляет более 30 млн руб.

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Картине были нанесены серьезные повреждения. Эксперты установили, что холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена. По статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет заключения.

Теги: Третьяковская галерея, картина, повреждение, вандализм
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