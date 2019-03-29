Порвавший картину Репина объяснил поступок неприятными ощущениями

Посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в ходе дачи показаний в суде объяснил свой поступок тем, что данное полотно вызвало у него неприятные ощущения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Подпорин сообщил, что раньше он редко ходил по музеям из-за нехватки времени. Он отметил, что пришел в галерею, чтобы посмотреть картины, зашел в буфет, при этом алкоголь не употреблял. По его словам, раньше картину Репина он не видел и не собирался ее портить.

«Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее. Собрался уже выходить, но вернулся и повредил картину стойкой», — заявил Подпорин в суде.

Он мотивировал свой поступок тем, что Иван Грозный не убивал своего сына, а также особенностями авторской техники. «Она нарисована в таком стиле...Там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России», — сказал подсудимый. На вопрос прокурора, не возмутила ли его историческая недостоверность других картин, в том числе написанных на мифологические сюжеты, он ответил, что негативной реакции они не вызвали.