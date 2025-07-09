В Россию привезут 1 млн мигрантов из Индии из-за дефицита кадров

Россия обсуждает привлечение трудовых мигрантов также с Шри-Ланкой и Северной Кореей, сообщили в Уральской торгово-промышленной палате

Андрей Беседин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки высококвалифицированных кадров, заявил агентству ЕАН глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — сказал он.

Беседин подчеркнул, что промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства. Однако, по его словам, в регионе отсутствует достаточное количество сотрудников. Часть рабочих участвует в военной операции на Украине, а молодежь не идет на заводы «из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране».

Беседин добавил, что с Шри-Ланкой, Северной Кореей также ведется работа по этому направлению. Он отметил, что работа с трудовыми мигрантами из указанных стран будет непростой.

Минтруд России прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. Ведомство предлагало повысить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза, до 234,9 тыс. человек. По оценкам министерства, российские промышленные предприятия в 2024 году привлекли 47 тыс. квалифицированных мигрантов из визовых стран. В Минэкономразвития также призвали расширить географию привлечения рабочих из других стран.

Трудовых мигрантов из Индии начали завозить на предприятия в российских регионах в 2024 году, в частности, их привлек калининградский рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» на фоне нехватки трудовых ресурсов. Yonhap и The Wall Street Journal со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщали, что в 2024 году на работу в Россию были отправлены тысячи рабочих из КНДР. По данным Единой статистической системы Росстата, в прошлом году в страну въехал 13 221 гражданин Северной Кореи. Для сравнения, в 2023 году — 1117, в 2022-м — 223).

При этом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года российские власти начали ужесточать миграционное законодательство. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что нижняя палата приняла 16 законов против нелегальной миграции, которые «существенно» изменили ситуацию в стране. Он выражал мнение, что для иностранцев следует ограничить число разрешенных для работы сфер: «Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны».