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В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета

Ректора БФУ имени Канта заподозрили в получении 600 тыс. руб., пишут телеграм-каналы. В июне был арестован ректор Воронежского университета, которого обвинили в даче взятки за помощь с диссертацией жены. Он отрицает вину
Александр Федоров
Александр Федоров (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова, сообщил РБК директор PR-офиса вуза Александр Вишняков.

Произошедшее не скажется на приемной кампании, вуз работает в штатном режиме, и вскоре назначат врио ректора, добавил Вишняков.

В пресс-службе СУ СК по Калининградской области отказались от комментариев.

Телеграм-канал Mash писал, что Федорова заподозрили в получении взятки, по данным Baza, речь идет более чем о 600 тыс. руб.

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке
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Дмитрий Ендовицкий

Федоров возглавил Балтийский федеральный университет в 2020 году. В 2012–2019 годах он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, а ранее руководил Волжским государственным инженерно-педагогическим университетом. Доктор философских наук, входит в Совет при президенте по науке и образованию.

В середине июня по подозрению во взятке были задержаны ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий и заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский. По версии следствия, Ендовицкий заплатил 600 тыс. руб. за помощь с диссертацией своей жены. Ректор заявил, что невиновен и его оговорили. Их арестовали на два месяца.

19 июня «РИА Новости» и Baza сообщили о следственных действиях в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова из-за возможной «покупки» экзаменов. По их данным, около 30 человек, в том числе преподавателей, доставили в полицию.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ректор Калининград взятка
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