В МГМСУ прошли задержания из-за «покупки» экзаменов

В вузе провели следственные действия из-за возможной покупки экзаменов, в схеме были задействованы преподаватели и студенты. По данным Baza, в отдел полиции доставили около 30 человек

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В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) прошли следственные действия из-за возможной «покупки» экзаменов, сообщают источники «РИА Новости» и телеграм-канал Baza.

«Конкретно кого пока задерживали, мне неизвестно, я знаю, что проводятся Следственным комитетом мероприятия, как раз по возможному факту списания средств», — сообщил РБК пресс-секретарь МГМСУ.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет и следственное управление СК по Москве.

Собеседник «РИА Новости» рассказал, что сотрудники правоохранительных органов работали со студентами и преподавателями вуза в связи «с обогащением на сдаче экзаменов».

Baza пишет, что речь идет о задержании около 30 человек, в операции участвовало много вооруженных силовиков. По словам источников, в числе задержанных — преподаватели нескольких факультетов, а также, предварительно, двое студентов Бабаев и Муслимов, которые собирали деньги с других обучающихся для передачи средств преподавателям.

Собеседники канала сообщили, что разработка фигурантов началась два года назад и что подозреваемые студенты собрали с других несколько миллионов рублей. Но так как после сбора денег экзамены сдали не все, родственники одного из студентов обратились в полицию.

19 июня суд отправил в СИЗО до 14 августа ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого по обвинению в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК). По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, ректор ВГУ передал через посредника взятку в размере 600 тыс. руб. за получение представляемым им лицом ученой степени. Посредник — профессор вуза Юрий Трещевский, его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (до десяти лет лишения свободы). Ендовицкий заявил, что невиновен.