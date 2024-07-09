В общежитии МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар

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В общежитии Московского государственного университета на проспекте Вернадского, 37, возникло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о срабатывании автоматической системы пожаротушения в здании поступило в 10:47 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей в одной из комнат на 9-м этаже 22-этажного жилого дома на площади 1 кв. м. Принятыми мерами в 11:04 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.

В прошлом октябре пожар произошел в главном здании МГУ на Ленинских горах. По данным ТАСС, загорелось книгохранилище университета. Агентство «Москва» уточняло, что оно находилось в корпусе физфака. МЧС сообщало, что возгорание было зафиксировано на четвертом этаже здания и ликвидировано менее чем через полчаса после поступления сообщения о пожаре.