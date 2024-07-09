 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В общежитии МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В общежитии Московского государственного университета на проспекте Вернадского, 37, возникло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о срабатывании автоматической системы пожаротушения в здании поступило в 10:47 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей в одной из комнат на 9-м этаже 22-этажного жилого дома на площади 1 кв. м. Принятыми мерами в 11:04 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.

В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек
Общество
Фото:МЧС России

В прошлом октябре пожар произошел в главном здании МГУ на Ленинских горах. По данным ТАСС, загорелось книгохранилище университета. Агентство «Москва» уточняло, что оно находилось в корпусе физфака. МЧС сообщало, что возгорание было зафиксировано на четвертом этаже здания и ликвидировано менее чем через полчаса после поступления сообщения о пожаре.

Теги
Пожар МГУ общежитие МЧС новости
Материалы по теме
Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе
Общество
В Екатеринбурге загорелись балконы у многоэтажки
Общество
В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Pro, 11:30
Агент заявил об отсутствии спроса на лучшего бомбардира России на ЧМ-2018 Спорт, 11:28
В общежитии МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар Общество, 11:28
В СВР предупредили о плане США сменить власть в Грузии Политика, 11:27
В Кремле раскрыли подробности неформального общения Путина и Моди Политика, 11:26
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки Политика, 11:13
Какие остались способы заработать на недвижимости в новостройке Pro, 11:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финансовое краеведение: как работает бюджетирование российских регионов Отрасли, 11:10
Производителям газа для аммиака разрешат получать федеральный инвествычет Бизнес, 11:02
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль» Общество, 10:54
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:54
«ВинЛаб» сообщила об «инциденте» с доступом к базе данных клиентов Вино, 10:51
Кремль пообещал максимально внимательно следить за саммитом НАТО Политика, 10:49
Акции «Роснефти» потеряли более 4% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:44