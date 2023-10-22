В главном здании МГУ загорелось книгохранилище
В Москве в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе городского главка МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу: Ленинские Горы, д. 1, стр. 2 поступило в 13:10, рассказали в ведомстве. Возгорание произошло в одном из помещений на четвертом этаже, его удалось ликвидировать к 13:36.
По данным ТАСС, загорелось книгохранилище университета. Агентство «Москва» уточнило, что оно находилось в корпусе физфака.
Информация о пострадавших не поступала, добавили в МЧС.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.
В январе 2022 года в главном здании МГУ загорелась дверь в лабораторном кабинете на шестом этаже. Из корпуса самостоятельно эвакуировались 20 человек, сведений о пострадавших не поступало.
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