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«Синара» показала прототип новой отечественной «Ласточки»

«Синара» показала прототип новой отечественной «Ласточки» с Wi-Fi и российским двигателем

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синару — транспортные машины», СТМ) показал прототип нового электропоезда «Ласточка», передает корреспондент РБК.

Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК Фото:Артем Кореняко / РБК

Новую «Ласточку» (обновленная модель серии ЭС104, 160 км/ч) презентуют на предстоящей выставке «Иннопром» (состоится 10–13 июля в Екатеринбурге). Прототип является технологической платформой для производства высокоскоростных электропоездов с эксплуатационной скоростью 360 км/ч, выпуск которых планируется начать с 2027 года.

Максимальная вместимость новой «Ласточки» составляет 1200 пассажиров, в ней есть Wi-Fi и зарядки для электронных устройств. В отличие от уже эксплуатирующихся «Ласточек» прототип оборудован российским тяговым приводом. В СМТ ранее заявили РБК, что прототип нового российского электропоезда построен и начинаются его динамические испытания.

«Ласточки» были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы». Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Siemens объявила об уходе с российского рынка, в том числе о «прекращении своей производственной деятельности и всей деловой активности».

В России эксплуатируется более двух десятков модификаций «Ласточек», всего около 1,2–1,3 тыс. вагонов. Их используют, например, на Московском центральном кольце, пригородных и междугородних направлениях.

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